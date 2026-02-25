Sheppard explota con siete triples y Houston aplasta 128-97 a Sacramento

Compartir en:









Kevin Durant aportó 21 tantos para los Rockets en su victoria más abultada de la temporada. Houston ha ganado dos seguidos desde que dejó escapar una ventaja de 18 puntos en el cuarto periodo en Nueva York el sábado.

Russell Westbrook anotó 22 puntos para Sacramento, pero 17 llegaron en el primer cuarto. DeMar DeRozan añadió 15 en una noche en la que superó a Paul Pierce y se colocó en el 20mo puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA.

Los Kings venían de una victoria sobre Memphis que puso fin a su racha de 16 derrotas consecutivas, récord de la franquicia.

Westbrook acertó 8 de 14 en el primer cuarto, y sus 17 puntos fueron su mayor cifra en un primer periodo desde que consiguió esa misma cantidad contra Utah el 9 de febrero de 2020. Pero el resto de los Kings se fue 1 de 10 y Houston se adelantó 33-22. Luego, los Rockets superaron a Sacramento 44-28 en el segundo cuarto, con 8 de 12 en triples, para irse al descanso arriba 77-50.

Sengun consiguió su tercer triple-doble de la temporada y el 11mo de su carrera. Houston lanzó para 54,7% de campo y encestó 17 de sus primeros 30 tiros.

Los Rockets llegaron a tener una ventaja de 36 puntos en el cuarto periodo.

Los Kings perdieron a su ala-pívot titular Keegan Murray por una lesión en el tobillo izquierdo en el primer cuarto.