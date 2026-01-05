americateve

Sheinbaum minimiza declaraciones de Trump sobre acciones militares en México: "No veo riesgos"

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, uno de los países que condenó tajantemente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, minimizó el lunes las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual acción militar contra los cárteles en su país realizadas tras la captura de Nicolás Maduro. “No veo riesgos”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Wilman González posa junto a su casa, que según él fue alcanzada durante las operaciones militares estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Matías Delacroix)
"Son formas de hablar del presidente Trump", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina. “Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio... La delincuencia organizada no se resuelve con una intervención”, subrayó.

Aunque la presidenta reconoció que se está viviendo una “situación especial” desde que el republicano regresó al poder, dijo que hay colaboración y entendimiento con Washington y consideró que “son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención” en territorio mexicano.

“Si no hubiera ninguna comunicación, estaríamos preocupados; ahora, eso no quiere decir que estemos cruzados de brazos", puntualizó.

Cuando Trump explicó el sábado el ataque contra Maduro, el estadounidense insistió en que “los cárteles dirigen México” y no la presidenta Sheinbaum por muy simpática que sea con él. “Tenemos que hacer algo”, aseguró.

La mexicana insistió el lunes que Trump, con quien ha hablado en unas 14 ocasiones, ha ofrecido a México de forma reiterada la posibilidad de actuar militarmente en el país, pero que ella lo ha rechazado siempre.

“Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México y nosotros hemos dicho que no de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario”, aseguró. “La intervención no es una opción”.

Sheinbaum volvió a condenar el ataque a Venezuela “de manera categórica”. "La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, afirmó.

A su juicio, esa estabilidad se logrará con “integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía”.

El gobierno de México lleva meses destacando sus logros en materia de seguridad, como la reducción de homicidios, las extradiciones de narcotraficantes o los mayores decomisos de drogas, entre otros motivos, para frenar los incrementos aplicados por Estados Unidos a los aranceles comerciales. Sheinbaum volvió a pedir además a Washington corresponsabilidad en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas.

