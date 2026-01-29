americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sheinbaum habla con Trump en medio de las declaraciones cruzadas por el arresto de Wedding

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los presidentes de México y Estados Unidos mantuvieron el jueves una nueva conversación en medio de la polémica sobre si el exdeportista canadiense Ryan Wedding, arrestado hace una semana en México, se entregó o si fue detenido en una operación conjunta binacional en territorio mexicano, algo que Claudia Sheinbaum ha dicho muchas veces que no permitiría por cuestiones de soberanía pero que sigue sin aclararse.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos... las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas... se lo decimos siempre al presidente Trump”, insistió el jueves tras la llamada en la que, según Sheinbaum, “no tocamos el tema”.

Según dijo el director del FBI, Kash Patel, este fugitivo —acusado de mover toneladas de droga hacia Estados Unidos que se escondía en México y ya ha sido presentado ante las cortes estadounidenses— fue capturado en una operación conjunta de “alto riesgo” realizada “mano a mano” y “en el terreno” con las fuerzas mexicanas.

Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos en el país indicaron que el canadiense se entregó a las autoridades estadounidenses en la embajada, algo que su abogado negó. Sheinbaum inclusive dijo que “la mejor prueba de que se entregó” fue una fotografía ante la embajada publicada en redes supuestamente de Wedding que más tarde fue cuestionada por haber podido ser hecha con inteligencia artificial.

La mandataria acabó reconociendo esta semana que no conocía los detalles de la detención pero el jueves, según sus declaraciones, no preguntó a Trump sobre el tema por lo que todavía no está claro qué pasó exactamente. Después de la llamada, todo fueron buenas palabras, mientras ambos mandatarios emitieron mensajes elogiando la cordialidad y lo productivo de la conversación.

Trump escribió que se habló “de la frontera, parar el narcotráfico y de comercio”; calificó a Sheinbaum de una líder “maravillosa y muy inteligente” y dejó abierta la puerta a una reunión entre ambos. "Los dos coincidimos que vamos muy bien”, dijo por su parte la mexicana durante su conferencia matutina, en referencia a las cuestiones de seguridad y sin dar más detalles.

La polémica sobre el arresto de Wedding puso de nuevo sobre la mesa el viejo tema de cómo operan las agencias estadounidenses en territorio mexicano, cuyos movimientos fueron restringidos por ley durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Pero tiene especial trascendencia porque ocurre después del ataque estadounidense a Venezuela, de semanas de crecientes presiones de Estados Unidos para que México incremente sus resultados en el tema de seguridad y de múltiples declaraciones del jefe de la Casa Blanca sobre su deseo de luchar contra los cárteles por tierra igual que hizo con los ataques de lanchas en el Caribe y el Pacífico.

Sheinbaum dijo que en esta nueva conversación Trump no insistió en querer actuar militarmente contra los cárteles pero que si hablaron del último envío realizado por México de presos vinculados a la delincuencia, con lo que suman 92 miembros de cárteles y criminales con causas abiertas en Estados Unidos y que han sido trasladados a ese país en menos de un año.

En 2024 tuvo lugar otra polémica tras la noticia del doble arresto de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Zambada dijo haber sido secuestrado por Guzmán López y llevado en un avión privado a Estados Unidos donde fue arrestado.

El entonces presidente López Obrador temió que Washington estuviera involucrado en el operativo y hasta anunció investigaciones por el delito de “traición” contra quienes lo entregaron. Estados Unidos se deslindó de cualquier participación pero la gran mayoría de expertos consideraron casi imposible que una operación de ese tipo se hubiera podido organizar sin el conocimiento de autoridades de ese país.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter