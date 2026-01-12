americateve

Sheinbaum habla con Trump después de que EEUU pidiera resultados tangibles contra los cárteles

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una llamada el lunes por la mañana con su homólogo estadounidense Donald Trump después de que la víspera Estados Unidos pidiera a México resultados más tangibles en la lucha contra el crimen organizado.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Claudia Rosel, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Claudia Rosel, Archivo)

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, dijo Sheinbaum en un breve mensaje en su cuenta oficial de X en el que calificó la conversación de “muy buena”. “La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, agregó.

El domingo, a poco más de una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela y de la intensificación de las amenazas de Trump a otros países, entre ellos Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente y le pidió “resultados tangibles” y una “cooperación más sólida para desmantelar las violentas redes de narcoterroristas en México y detener el tráfico de fentanilo y armas", según un comunicado del Departamento de Estado.

En la última semana Trump ha reiterado su interés en actuar contra los cárteles en México. “Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, indicó el jueves.

Trump ha coqueteado en numerosas ocasiones con la posibilidad de lanzar acciones militares en territorio mexicano y ha ofrecido esta colaboración a México, pero Sheinbaum siempre la rechazó.

La semana pasada la mandataria dijo en varias ocasiones que los comentarios de Trump son “su manera de comunicar”. No obstante, el viernes dijo que había pedido al canciller De la Fuente buscar una llamada con Rubio y, si era necesario, con el propio presidente estadounidense.

Los expertos no ven probable una acción unilateral de Estados Unidos en México porque la administración de Sheinbaum está haciendo casi todo lo que pide Washington en materia de seguridad y ambos países son socios económicos vitales, pero consideraron que esas amenazas continuarían como una forma de presión junto con el planteamiento de nuevas demandas.

FUENTE: AP

