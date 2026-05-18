Sheinbaum descarta riesgos para su gobierno luego de que dos exfuncionarios se entregan en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Sheinbaum dijo estar tranquila al salir al paso a la controversia que se desató el pasado viernes luego de que los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, viajaron a Estados Unidos para ponerse a disposición de las autoridades.

“Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina rechazando los comentarios de algunos críticos de su gobierno que sostienen que estaría protegiendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha , y los otros nueve funcionarios activos y retirados de ese estado que fueron acusados por la fiscalía de Nueva York de narcotráfico y tenencia ilícita de armas.

Pese a que Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición de Rocha, Mérida, Díaz, y los otros funcionarios activos y retirados, la Fiscalía General de la República negó la petición y la subordinó a la entrega de las evidencias del caso.

Sheinbaum ratificó el lunes la exigencia de pruebas, pero aclaró que esa postura no implica alguna protección para Rocha, dirigente regional del partido gobernante Morena, u otro miembro de esa organización, y sostuvo que en su gobierno “no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco, ni criminales comunes, ni criminales de la delincuencia organizada”.

El gobernador de Sinaloa y alcalde de la capital de ese estado, Juan de Dios Gámez, también del partido Morena, solicitaron a inicios de mes un permiso para separarse temporalmente de los cargos y facilitar las investigaciones.

La fiscalía de Nueva York hizo pública en abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha, Gámez, Mérida, Díaz y otros seis mexicanos entre los que se incluye un senador de Morena, el vicefiscal de Sinaloa y policías activos y retirados.

En la acusación se los señala por presuntamente desempeñar un papel fundamental para ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

Diálogo con Trump

Sobre la conversación telefónica que sostuvo el pasado viernes con el presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria detalló que hablaron sobre la cooperación en seguridad y las relaciones comerciales.

Sheinbaum anunció que el jueves arribará a México el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para una visita de dos días en la que se discutirán asuntos de colaboración y que el lunes vendrá Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas. También se espera la visita para el 27 de mayo del principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La presidenta insistió en la defensa de la soberanía de México e indicó que si Estados Unidos quiere apoyar a su vecino en el combate al narcotráfico “ayúdennos allá. Eviten que entren armas a México. Disminuyan el consumo”.

“Esta idea de que operando el ejército estadounidense en México nos va a ayudar no es correcta”, añadió Sheinbaum.

FUENTE: AP