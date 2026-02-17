americateve

Shein enfrenta una investigación de la UE por productos ilegales y diseño adictivo

LONDRES (AP) — Los reguladores de la Unión Europea están investigando a Shein ante las preocupaciones sobre que el minorista en línea no haya hecho lo suficiente para limitar la venta de productos ilegales o para proteger a los usuarios del diseño presuntamente adictivo de la plataforma.

ARCHIVO - Ropa de la compañía china Shein se ve en los grandes almacenes BHV (Bazar de lHotel de Ville), el martes 4 de noviembre de 2025 en París. (AP Foto/Aurelien Morissard, Archivo)
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque de 27 países informó que abrió una investigación formal el martes en virtud del amplio marco normativo del bloque conocido como la Ley de Servicios Digitales, que exige a las mayores plataformas en línea adoptar medidas adicionales para proteger a los usuarios de internet de productos cuestionables.

Shein podría verse obligada a modificar sus prácticas, o a pagar una fuerte multa si, tras una investigación exhaustiva, se adopta una llamada decisión de incumplimiento, señaló la Comisión Europea.

Un ámbito en el que se centra la investigación es si Shein cuenta con las salvaguardas adecuadas para limitar la venta de productos que son ilegales en la Unión Europea, indicó la Comisión, incluidos artículos que equivalen a material de abuso sexual infantil, como “muñecas sexuales con apariencia infantil”.

El gigante de la moda rápida fue objeto de críticas el año pasado en Francia, donde las autoridades encontraron armas ilegales —incluidas armas de fuego, cuchillos y machetes—, así como muñecas sexuales con apariencia infantil, a la venta en su sitio web. El gobierno francés intentó suspender el acceso al sitio de Shein en Francia. Un tribunal bloqueó esa medida y pidió a la Comisión que investigara en virtud de la Ley de Servicios Digitales del bloque.

La comisión afirma que también determinará si Shein dispone de sistemas para mitigar los riesgos relacionados con lo que describe como el diseño adictivo de la plataforma, que incluye otorgar a los usuarios puntos o recompensas “por la interacción”.

Los reguladores también han puesto la mira en la transparencia de los sistemas de recomendación de Shein, que sugieren más productos a los consumidores. Les preocupa que la empresa no explique con claridad a los usuarios por qué se les recomiendan productos específicos.

Shein manifestó que se toma en serio sus obligaciones y que seguirá cooperando con la comisión.

La empresa indicó que ha invertido de manera significativa en reforzar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. Las medidas incluyen “evaluaciones integrales de riesgos sistémicos y marcos de mitigación, mayores protecciones para los usuarios más jóvenes y trabajo continuo para diseñar nuestros servicios de maneras que promuevan una experiencia de usuario segura y confiable”.

La empresa afirmó en un comunicado de prensa: “Proteger a los menores y reducir el riesgo de contenidos y conductas perjudiciales son aspectos centrales de cómo desarrollamos y operamos nuestra plataforma”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

