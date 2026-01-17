americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sharpe lidera a los Blazers en victoria 132-116 sobre Lakers sin Doncic

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Shaedon Sharpe anotó 25 puntos para liderar a los Trail Blazers de Portland a una victoria de 132-116 el sábado por la noche sobre los Lakers de Los Ángeles, que jugaron sin su máximo anotador Luka Doncic.

Gabe Vincent (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, se dirige a la canasta mientras Toumani Camara, de los Trail Blazers de Portland, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 17 de enero de 2026, en Portland, Oregón. (AP Photo/Amanda Loman)
Gabe Vincent (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, se dirige a la canasta mientras Toumani Camara, de los Trail Blazers de Portland, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 17 de enero de 2026, en Portland, Oregón. (AP Photo/Amanda Loman) AP

Jerami Grant y Caleb Love añadieron cada uno 22 puntos para los Blazers, que han ganado siete de sus últimos nueve partidos.

Marcus Smart anotó 25 puntos para los Lakers, pero salió cojeando de la cancha a mitad del último cuarto y no regresó. No se conocía la magnitud de su lesión.

LeBron James sumó 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias. Drew Timme terminó con 21 puntos desde el banquillo.

Doncic, quien lidera la liga con un promedio de 33.6 puntos por partido, no jugó debido a molestias en la ingle izquierda. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo antes del partido que la resonancia magnética de Doncic estaba clara y que se evaluaría día a día.

Los Ángeles también estuvo sin el pívot Deandre Ayton debido a molestias en la rodilla izquierda.

Portland continuó sin su máximo anotador Deni Avdija, quien se perdió su tercer partido debido a una lesión en la espalda. Avdija estaba promediando 26.1 puntos por partido.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter