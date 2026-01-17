Sharpe lidera a los Blazers en victoria 132-116 sobre Lakers sin Doncic

Compartir en:









Gabe Vincent (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, se dirige a la canasta mientras Toumani Camara, de los Trail Blazers de Portland, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 17 de enero de 2026, en Portland, Oregón. (AP Photo/Amanda Loman) AP

Jerami Grant y Caleb Love añadieron cada uno 22 puntos para los Blazers, que han ganado siete de sus últimos nueve partidos.

Marcus Smart anotó 25 puntos para los Lakers, pero salió cojeando de la cancha a mitad del último cuarto y no regresó. No se conocía la magnitud de su lesión.

LeBron James sumó 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias. Drew Timme terminó con 21 puntos desde el banquillo.

Doncic, quien lidera la liga con un promedio de 33.6 puntos por partido, no jugó debido a molestias en la ingle izquierda. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo antes del partido que la resonancia magnética de Doncic estaba clara y que se evaluaría día a día.

Los Ángeles también estuvo sin el pívot Deandre Ayton debido a molestias en la rodilla izquierda.

Portland continuó sin su máximo anotador Deni Avdija, quien se perdió su tercer partido debido a una lesión en la espalda. Avdija estaba promediando 26.1 puntos por partido.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP