Sharpe anota 27 puntos y Blazers vencen 127-110 a Heat para su cuarta victoria consecutiva

Compartir en:









Shaedon Sharpe, de los Trail Blazers de Portland, avanza a la cesta frente a Bam Adebayo, del Heat de miami, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Amanda Loman) AP

Deni Avdija sumó 20 puntos antes de salir con una lesión en la espalda. Caleb Love también anotó 20 unidades, Toumani Camara consiguió 16 y Jrue Holiday 15 por los Trail Blazers, quienes llegaron a tener una ventaja de 21 puntos y ganaron por undécima vez en 14 duelos. Su marca de 9-2 en enero es la mejor de la NBA.

Con un récord de 23-22, es la primera vez que los Blazers están por encima de .500 tras 45 partidos desde la temporada 2020-2021.

Bam Adebayo anotó 32 puntos y capturó diez rebotes por el Heat. Norman Powell agregó 18 unidades y Simone Fontecchio añadió 17.

Los Blazers ganaban por 64-63 al medio tiempo y se despegaron con una racha de 17-2 en el tercer cuarto, para colocarse arriba por 17. Sharpe allanó el camino con 24 puntos en la segunda mitad, la mayor cantidad del equipo.

Portland atinó 20 triples. Sharpe acertó cinco de nueve desde más allá del arco, en comparación con el Heat que hizo apenas nueve.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP