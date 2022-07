“Shark Week” de Discovery presenta tiburones caminantes

Associated Press

“No van corriendo. No van a morder tobillos persiguiendo a alguien. Simplemente es un comportamiento fascinante”, dijo el conservador de vida silvestre y biólogo Forrest Galante.

Dwayne “The Rock” Johnson será el maestro de ceremonias de la semana, es la primera vez que alguien funge este papel en los 34 años de historia de Shark Week. Otros famosos que participarán en la semana son las estrellas de “Impractical Jokers” de truTV, el elenco de “Jackass” y el comediante Tracy Morgan, quien participa por primera vez en la semana.

Morgan hace equipo con expertos — incluyendo su hija de 9 años obsesionada con los tiburones, Maven Sonae, quien tiene un tanque con peces de 20.000 galones (90.921 litros) en su patio trasero — para identificar a los tiburones más locos y más feroces del océano. “Ella es mi mejor coestelar”, dijo Morgan. “Le ha interesado la vida marina desde que es una bebé”.

La programación incluye imágenes de los tiburones mako gigantes de las islas Azores, los tiburones blancos frente a Cabo Cod en Estados Unidos y en Sudáfrica, tiburones cabeza de martillo en las Bahamas, misteriosos tiburones de aguas frías en Alaska y tiburones tigre en las Islas Turcas y Caicos.

Como siempre, hay un gran respeto por estas criaturas y mucha ciencia detrás de los títulos graciosos y premisas como “Jaws vs Kraken” (Tiburón contra Kraken), “Dawn of the Monster Mako” (El despertar del monstruo Mako) y “Great White Serial Kill: Fatal Christmas” (Asesino serial blanco: Navidad fatal).

“Los tiburones son una parte increíblemente vital de nuestro océano. Y como científico y comunicador de ciencias, quiero hacer todo lo que esté en mi poder para difundir lo maravillosas, interesantes y únicas que son esas creaturas y lo importante que es su protección”, dijo Galante, cuyo programa “Island of Walking Sharks” (Isla de tiburones caminantes) se transmite el miércoles.

Una de las vistas más espectaculares son imágenes inéditas de una manada de orcas matando a un gran tiburón blanco cerca de la costa de Sudáfrica. “Es una serie de eventos tan increíble pero muy siniestra y perturbadora”, dijo Alison Towner, bióloga marina en de Dyer Island Conservation Trust. “Creo que realmente maravillará al mundo”.

Towner también es parte del programa conducido por mujeres “Shark Women: Ghosted by Great Whites” (Mujeres tiburón: Abandonadas por los grandes blancos) que trata de revelar el misterio de por qué se están reduciendo las poblaciones de gran tiburón blanco y destaca a Zandile Ndhlovu, la primera instructora negra de buceo libre de Sudáfrica.

“Seamos honestos, hay muchos hombres en Shark Week. Y no todos los grupos demográficos han sido representados siempre. Ella es esta mujer auténticamente sudafricana y nos da esta oportunidad y para mí es una parte muy importante del programa”, dijo Towner.

También hay una nueva entrega de la serie “Air Jaws” (Mandíbulas aéreas) de tiburones blancos “voladores”. “Air Jaws: Top Guns” es el 15o programa de la serie que muestra a estas antiguas bestias saltando fuera del agua para atacar a sus presas.

“Lo que trato de hacer con ‘Air Jaws’ es que la gente aprecie esos animales”, dijo el cineasta veterano Jeff Kurr. “Simplemente te enamoras de esos tiburones porque son tan bellos, y lo que hacen es tan increíble”.

Kurr también presentó el documental de 90 minutos “Great White Open Ocean” (Gran blanco mar abierto) que se centra en el buzo experto en tiburones Jimi Partington mientras trabaja para superar un desorden por estrés postraumático que desarrolló después de un incidente casi fatal, el cual quedó grabado, con un gran tiburón blanco en 2020.

“Capturamos una secuencia en la que él fue golpeado por un gran tiburón blanco de 4,8 metros, arrojado al aire, el tiburón tenía su mandíbula abierta, literalmente a una pulgada de él, y de alguna manera sobrevivió sin un rasguño”, dijo Kurr. “A pesar de eso, cuando lo veo siento palpitaciones. Estuve ahí. Estaba parado ahí viendo cuando ocurrió y pensé que él estaba muerto”.

“Shark Week”de Discovery tiene un rival — su programación coincide con “SharkFest” de National Geographic, que tiene casi 30 horas de contenido nuevo. Este año es la primera a Shark Week desde la creación de la gigante de medios Warner Bros. Discovery, que puede impulsar su oferta a través de diferentes canales y medios como HGTV, The Food Network, TBS, TLC, CNN, HBO y HBO Max.

Nancy Daniels, jefa de contenido en TBS, TNT y Discovery dijo que Shark Week es un “enorme evento de cultura pop” y “el contenido estrella del verano”. La programación de este año “es un gran momento para nosotros como empresa para mostrar lo que podemos hacer la fuerza de quién somos ahora como Warner Bros. Discovery”.

The Food Network participará con recetas de temática de tiburón, como paletas de plátano, pastel y helado. CNN retransmitirá “Great White Open Ocean”. TBS tendrá una pelea en rejas de tiburón y el público de TNT podrá ver un maratón de películas de tiburones. Incluso habrá dos dirigibles con forma de tiburón en ambas costas de Estados Unidos.

“Es un privilegio trabajar en algo que le habla a tanta gente de formas tan diferentes”, dijo Josh Kovolenko, vicepresidente senior de mercadotecnia en Discovery. “Si eres un fan de la conservación ambiental, si te interesa la ciencia, si simplemente te gusta la cultura popo y quieres ser parte de algo de lo que todos están hablando, un fenómeno del verano, tenemos esto para ti”.

Shark Week surgió para contrarrestar el miedo a los tiburones y el deseo de erradicarlos tras la película “Jaws” (“Tiburón”). Con el tiempo se ha convertido en un destino para los científicos que quieren proteger algo más que árboles.

“Shark Week me permite compartir mi trabajo en esas increíbles historias con millones de personas”, dijo Galante. “Quiero que millones de personas se enamoren de los tiburones. Y eso es lo que me permite hacer Shark Week año tras año”.

Fuente: Associated Press