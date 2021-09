"Shang-Chi" rompe récord en fin de semana festivo en EEUU

El sólido desempeño de “Shang-Chi” —las previsiones de recaudación habían rondado los 50 millones de dólares— representó un gran alivio para Hollywood, que había tenido estrenos tumultuosos en las últimas semanas durante un repunte de casos de COVID-19 impulsado por la variante delta. El estreno de varias películas ha sido pospuesto para el otoño, incluidas “Top Gun: Maverick”, “Jackass Forever” y “Clifford the Big Red Dog”, todas de Paramount Pictures. Sin embargo, lo registrado por Disney este fin de semana debería dar confianza a los próximos estrenos de gran presupuesto, como la cinta de James Bond “No Time to Die” de los estudios MGM y United Artists Releasing, y “Venom: Let There Be Carnage” de Sony Pictures.