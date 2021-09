"Shang-Chi" mantiene dominio de la taquilla

NUEVA YORK (AP) — “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se mantuvo en la cima de la taquilla, y recaudó 35,8 millones de dólares en ventas de entradas en Norteamérica en su segundo fin de semana en las salas de cine, según las estimaciones del estudio difundidas el domingo.