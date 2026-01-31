Shakur Stevenson domina a Teófimo López y se convierte en campeón de 4 divisiones

Compartir en:









El invicto Stevenson (25-0) controló todo el combate. Apenas recibió golpes en los primeros asaltos y abrió una herida sobre el ojo izquierdo de López más adelante en la pelea.

Los tres jueces dictaminaron 119-109 en favor del estadounidense, otorgando sólo un asalto al hondureño.

Lopez (22-2) intentó presionar, pero con demasiada frecuencia lo único que logró fue exponerse a los contraataques de Stevenson.

El actual campeón de peso ligero del CMB añadió a su palmarés el cinturón de 140 libras que López tenía y será difícil de vencer sin importar en qué categoría de peso decida permanecer.

La multitud que agotó las entradas rugió para apoyar aambos peleadores, residentes cerca de Nueva York, en los minutos previos al combate. Pero no tuvo muchas oportunidades de hacer ruido una vez que comenzó.

Quedó claro desde el principio que el estilo de Stevenson, efectivo pero no especialmente emocionante, iba a controlar la pelea.

Incapaz de igualar lo que podría ser la mejor velocidad de pies en el boxeo, López se vio a menudo obligado a lanzarse hacia delante con la esperanza de conectar, poniéndose en riesgo de recibir golpes que regresaban más rápido e incluso la mayoría de las veces más fuertes. El área alrededor de su ojo izquierdo estaba roja para el octavo asalto y la sangre corría por su rostro después de que se abrió una cortada en el décimo.