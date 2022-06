Tras separarse de Piqué, Shakira lamentó: "Crees que estás en una relación sincera pero no lo es"

La separación de Shakira y Piqué fue todo un sorpresa. Sin embargo, la colombiana mostró señales de que su relación no atravesaba por su mejor momento. El lanzamiento de su último sencillo, “Te felicito”, que canta con Raw Alejandro, coincide con el inicio de su separación. La letra del single habla de una decepción cuando descubres quién es en verdad la otra persona. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas ”.