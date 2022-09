Shakira habla por primera vez de su separación de Gerard Piqué

Shakira dijo que darse cuenta de que ella y Piqué, que juega al fútbol en el club de la Liga Barcelona , habían terminado como pareja no es algo que no esté dispuesta a discutir.

«Sabía que cuando él empezara el colegio tenía que asentarme, plantar raíces en Barcelona y estar ahí para él y para Gerard, y más tarde también para Sasha». Como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarle. Uno de los dos tenía que hacer un sacrificio, ¿no? O él dejaba su contrato con el Barcelona y se trasladaba conmigo a Estados Unidos, donde está mi carrera, o yo tenía que hacerlo en su lugar. Y así, uno de los dos tenía que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y yo lo hice».

Con la decisión de estar al lado de Piqué mientras él seguía jugando al fútbol, Shakira creó una conexión con sus hijos que le encanta.

«Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, para apoyarle y que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un sacrificio de amor», dijo. «Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo este vínculo increíble con ellos que es irrompible y que nos sostiene. Eso es todo. Es todo lo que puedo decir».

La ruptura ha sido un reto para Shakira, así como para los hijos de la pareja.

«Es muy difícil hablar de esto personalmente, sobre todo porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista», dijo.

«He permanecido en silencio y sólo he intentado procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de ello, especialmente porque todavía estoy pasando por ello, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Y así ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil».

La ganadora del Grammy dijo que proteger a sus hijos ha sido un verdadero obstáculo a superar.

«Tengo a los paparazzi acampando fuera, delante de mi casa, las 24 horas del día», dijo. «Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Así que es difícil.

«Y he tratado de ocultar la situación delante de mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego se enteran de cosas en el colegio por parte de sus amigos o se encuentran con alguna noticia desagradable en Internet, y eso les afecta, ¿sabes?»

