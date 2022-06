Embed

Shakira habló con franqueza acerca de la letra de su canción y aseguró que “nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas“, y remató sus palabras asegurando que lo que buscaba mientras escribía esta letra era “conocer la verdad”.

Como se recuerda, sus canciones han revelado las etapas de su vida y muchos de sus fanáticos esperan su nuevo disco para saber más sobre su separación.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”, es un fragmento de la letra que canta la colombiana junto a Rauw Alejandro.

