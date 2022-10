Ozuna a Shakira "Obvio que esta pasando por momentos difíciles y se que se va a superar" + VIDEO

El artista puertoriqueno en una entrevista para el programa Chisme No Like confesó que Shakira está pasando por momentos difíciles y que se va a recuperar porque es la reina

Luego de varios rumores sobre que Shakira estaba pasando por momentos depresivos en su vida gracias a las relaciones públicas que ha tenido su ex pareja Gerard Pique, el artista Ozuna que recientemente compartió con la colombiana en la grabación de su próximo videoclip, reveló en una entrevista exclusiva para el programa de Youtube Chisme No Like que si Shakira está pasando por momentos difíciles en su vida, ver el video: