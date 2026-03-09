americateve

Shai Gilgeous-Alexander iguala récord de Wilt Chamberlain: 126 juegos seguidos con 20 puntos

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, igualó el récord de Wilt Chamberlain al anotar al menos 20 puntos en 126 partidos consecutivos.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, celebra durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Nuggets de Denver, el lunes 9 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Gerald Leong)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, celebra durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Nuggets de Denver, el lunes 9 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Gerald Leong)

El Jugador Más Valioso vigente encestó un triple al final del tercer cuarto la noche del lunes contra los Nuggets de Denver para llegar a 22 puntos. Terminó con 35 unidades, incluido un triple que rompió el empate con 2,7 segundos por jugar, para impulsar a Oklahoma City a una victoria de 129-126.

Aunque Gilgeous-Alexander afirmó que está concentrado en los logros del equipo —el Thunder, campeón defensor, tiene el mejor récord de la liga con 51-15—, se tomó unos momentos para reflexionar sobre el hecho de compartir una marca con Chamberlain.

“Aún me cuesta asimilarlo. Para serte sincero, trato de no pensar en ello, especialmente durante la temporada. Están pasando tantas cosas. Tantas cosas tienen que salir bien”, dijo Gilgeous-Alexander.

Chamberlain estableció el récord de 1961 a 1963. Anotó al menos 20 puntos en cada partido de la temporada 1961-62 con los Warriors de Filadelfia, que incluyó su famoso juego de 100 puntos en 1962. La racha de Chamberlain terminó el 20 de enero de 1963, cuando solo jugó cuatro minutos con los Warriors de San Francisco contra los Hawks de San Luis.

Gilgeous-Alexander podría romper el récord el jueves en casa contra los Celtics de Boston.

“El nombre con el que está ahí arriba es Wilt. Si amas este juego, deberías amar su historia. Y que, tanto por él como por Wilt, se hable una y otra y otra vez de sus récords… dice mucho de la carrera de Shai, de la constancia que ha mostrado a lo largo de los años”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, antes del partido.

Gilgeous-Alexander suma cinco partidos de al menos 50 puntos durante su racha, incluidos 55 —la mejor marca de su carrera— contra los Pacers de Indiana al inicio de esta temporada. La última vez que se quedó por debajo de 20 fue cuando anotó 18 el 30 de octubre de 2024 contra San Antonio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

