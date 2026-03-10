americateve

Shai Gilgeous-Alexander iguala racha de 20 puntos de Wilt Chamberlain

Wilt Chamberlain tiene algunos récords de la NBA que quizá nunca se toquen, como el partido de 100 puntos, los 4.000 puntos en una temporada y un promedio anotador de 50 puntos por partido.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, durante el juego contra los Nuggets de Denver, el lunes 9 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Gerald Leong) AP

Y eso significa que cuando lo alcanzan —en cualquier categoría— es un gran acontecimiento.

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, acaba de lograrlo, al igualar el récord de la NBA de Chamberlain de 126 partidos consecutivos de temporada regular con 20 puntos o más. Gilgeous-Alexander llegó a esa cifra la noche del lunes, al anotar 35 puntos (además de un récord personal de 15 asistencias) en la victoria del Thunder por 129-126 sobre los Nuggets de Denver.

“Es una locura pensar que donde estaba hace 10 años, estaría aquí hoy”, comentó Gilgeous-Alexander.

Es el reconocimiento más reciente en una larga lista para Gilgeous-Alexander, quien fue el Jugador Más Valioso, MVP de las Finales de la NBA, campeón anotador de la liga y llevó al Thunder al título la temporada pasada. Además, por lo general se le considera uno de los favoritos en la carrera por el MVP esta temporada.

Afirmó que no intenta obsesionarse demasiado con la racha anotadora.

“Sigue siendo mucho para asimilar. Para serte sincero, trato de ni siquiera pensar en ello, especialmente durante la temporada", dijo. "Están pasando tantas cosas, tantas cosas tienen que salir bien para que consigas lo que en última instancia quieres, y eso se lleva el 100% de mi enfoque, especialmente en lo relacionado con el baloncesto”.

Gilgeous-Alexander tendrá la oportunidad de extender la racha a 127 partidos el jueves, cuando el Thunder se enfrente a los Celtics de Boston.

Dentro de los números

Un vistazo a algunos de los números al comparar ambas rachas:

— El récord del Thunder durante la racha de Gilgeous-Alexander: 102-24.

— El récord de los Warriors durante la racha de Chamberlain: 66-60.

— El partido de mayor anotación de Chamberlain durante su racha fue la explosión de 100 puntos, récord de la NBA, para los entonces Philadelphia Warriors contra New York el 2 de marzo de 1962.

— El partido de mayor anotación de Gilgeous-Alexander durante la racha es de 55 puntos, contra Indiana el 23 de octubre. (Chamberlain tuvo 42 partidos de 55 puntos o más durante su racha).

— Gilgeous-Alexander tiene dos partidos con exactamente 20 puntos durante su racha.

— El partido de menor anotación de Chamberlain durante la racha fue de 23 puntos, en una derrota en tiempo extra ante Boston. Los 23 puntos llegaron en el tiempo reglamentario.

— El promedio de Gilgeous-Alexander durante su racha: 32,5 puntos por partido.

— El promedio de Chamberlain durante su racha: 49,2 puntos por partido.

— El porcentaje de tiro de Gilgeous-Alexander durante su racha: .535.

— El porcentaje de tiro de Chamberlain durante su racha: .511.

Cómo terminó la de Wilt

El partido número 126 y último de la racha de Chamberlain fue el 19 de enero de 1963, en San Luis. Jugó los 48 minutos y terminó con 35 puntos y 21 rebotes en una derrota por 116-114 ante los Hawks.

Los equipos volvieron a jugar la noche siguiente. Chamberlain no duró mucho.

El árbitro Red Oates le señaló dos faltas técnicas y expulsó a Chamberlain del partido después de unos cuatro minutos, al citar “lenguaje abusivo” usado por la superestrella mientras protestaba una falta sancionada a su compañero Wayne Hightower.

Chamberlain terminó con seis puntos. Su promedio anotador bajó de 47 por partido a 46,2 en una sola noche.

También enfrentó una multa obligatoria por expulsión de la NBA. Por norma de la liga, tenía que ser de al menos 50 dólares.

Qué vino después para Wilt

Chamberlain simplemente reinició su racha de 20 puntos en el siguiente partido de San Francisco, el 22 de enero de 1963, contra Detroit.

No lo expulsaron. En la NBA de hoy, lo habrían hecho.

Chamberlain lanzó varios puñetazos durante una trifulca en el último cuarto en la que incluso algunos aficionados entraron a la cancha en el Cow Palace. No se señalaron faltas —ni personales ni técnicas— como resultado de la pelea.

Chamberlain anotó 39 puntos esa noche y luego sumó al menos 20 puntos en sus siguientes 20 partidos, así que es razonable pensar que habría extendido la racha —de no haber sido expulsado en San Luis— hasta 147 partidos.

El siguiente partido de Chamberlain con menos de 20 puntos fue el 24 de febrero de 1963, casualmente de vuelta en San Luis, y en una noche en la que, de forma extraña, dejó pasar algunos tiros abiertos —“en ocasiones se negaba a tirar aun cuando estaba desmarcado”, informó The Associated Press esa noche.

Chamberlain terminó con 13 puntos en una derrota por 127-106 ante los Hawks.

Otras rachas de 20 puntos

Chamberlain tuvo otras cinco rachas en las que anotó 20 puntos o más en al menos 30 partidos. Tuvo rachas de 92, 62, 56, 47 y 30 partidos.

La racha de Chamberlain de 92 partidos con 20 puntos es la tercera más larga en la historia de la NBA. Oscar Robertson tuvo una racha de 79 partidos, mientras que Kevin Durant y Michael Jordan tuvieron rachas de 72. Kareem Abdul-Jabbar tuvo una racha de 70 partidos y luego añadió una de 71 no mucho después.

Jordan tuvo siete ocasiones en las que anotó 20 puntos o más en al menos 30 partidos consecutivos. Chamberlain tuvo seis, Robertson cinco, mientras que Abdul-Jabbar, Elgin Baylor y LeBron James tuvieron cuatro cada uno.

Solo temporada regular

Si se toman en cuenta tanto la temporada regular como los playoffs, Chamberlain sigue siendo el único en lo más alto en las rachas más largas de 20 puntos.

El partido del 20 de enero de 1963 cortó una racha de 141 partidos con 20 puntos —incluidos los playoffs—. Chamberlain también tuvo una seguidilla de 104 partidos consecutivos que incluyó encuentros de postemporada.

Robertson y Baylor lo lograron en 89 partidos seguidos al sumar la postemporada, empatados con las terceras rachas más largas de ese tipo.

Gilgeous-Alexander tuvo tres partidos en los que no llegó a 20 puntos durante la marcha de playoffs de Oklahoma City la temporada pasada rumbo al título de la NBA. Al incluir los partidos de postemporada, su racha actual es “apenas” de 63 partidos, la segunda más larga de su carrera, después de una de 72 que se cortó durante la postemporada de 2025.

