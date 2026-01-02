americateve

Shai Gilgeous-Alexander anota 30 puntos en la victoria de Thunder 131-94 sobre Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos y repartió siete asistencias, y el Thunder de Oklahoma City dominó 131-94 a los Warriors de Golden State, que estaban incompletos, el viernes por la noche.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara un triple sobre Gui Santos (15), de los Warriors de Golden State, durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Stephen Curry no jugó debido a un esguince en el tobillo izquierdo y su compañero de la línea de fondo, Jimmy Butler, se enfermó más temprano en el día. Draymond Green descansó, mientras que Jonathan Kuminga se perdió el partido por molestias en la espalda.

Esto dejó a Steve Kerr con un quinteto inicial compuesto por Brandin Podziemski, Moses Moody, Will Richard, Gui Santos y Quinten Post.

Kerr se mostró optimista de que Curry jugaría el sábado contra el Jazz.

Gilgeous-Alexander lanzó diez de 20 con tres triples y convirtió sus siete tiros libres para su séptimo partido en los últimos nueve con 30 o más puntos, y ahora tres consecutivos. Anotó 38 puntos al acertar 13 de 21 tiros y cinco triples en el último enfrentamiento contra los Warriors.

Chet Holmgren contribuyó con 15 unidades y 15 rebotes, su mejor marca de la temporada, quedándose a dos de su récord personal, mientras Oklahoma City (30-5) ganó su cuarto partido seguido tras su primera racha de dos derrotas de la temporada.

Richard sumó 13 tantos y cinco rebotes, Al Horford y Moody también anotaron 13, mientras que Pat Spencer repartió 11 asistencias contra el campeón defensor Thunder, que había perdido sus dos partidos anteriores como visitante pero también ganó 124-112 en Golden State exactamente un mes antes, el 2 de diciembre.

El triple de Richard con 7:19 por jugar en el segundo cuarto acercó a Golden State a 38-36 antes de que Oklahoma City respondiera con una racha de 19-0 para irse al descanso con ventaja de 64-45.

Los Warriors habían ganado dos seguidos, cinco de seis y tres consecutivos en casa, donde están en una racha de diez de 11 en el Chase Center.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

