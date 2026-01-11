Shai Gilgeous-Alexander anota 29 puntos y el Thunder vence 124-112 a Heat

Shai Gilgeous-Alexander, derecha, del Thunder de Oklahoma City, busca colarse superando a Andrew Wiggins, del Heat de Miami, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Jalen Williams consiguió 19 unidades para Oklahoma City, y Chet Holmgren y Ajay Mitchell añadieron 16 cada uno. El Thunder ha ganado tres partidos consecutivos.

Andrew Wiggins anotó 23 tantos, incluidos siete triples, para liderar a Miami, que ha perdido tres seguidos. Tyler Herro tuvo 19 puntos y Pelle Larsson añadió 16.

Gilgeous-Alexander falló sus primeros cinco tiros del partido, pero luego encestó diez de 14 desde el campo el resto del camino para superar la marca de 20 puntos por 110mo juego consecutivo.

Con aproximadamente cuatro minutos restantes en el tercer cuarto, Gilgeous-Alexander —quien tuvo 16 unidades en el cuarto— encestó un triple y levantó el puño mientras caminaba de regreso hacia el otro extremo mientras Miami pedía un tiempo fuera. Fue parte de una racha de 15-0 que le dio al Thunder una ventaja de 13 puntos.

Ambos equipos llegaron entre los cuatro primeros de la NBA en calificación defensiva, y aunque Oklahoma City y Miami lanzaron por arriba del 50%, las defensas dejaron su huella.

Miami forzó cinco pérdidas de balón de Oklahoma City en el primer cuarto, pero el Thunder tuvo solo ocho entregas el resto del camino.

Miami lideró por hasta nueve en el primer cuarto, pero el Thunder utilizó una racha de 14-2 al final del cuarto para recuperar la ventaja antes de que el Heat anotara cinco puntos consecutivos en los últimos cuatro segundos del período, terminando el cuarto con un robo de Wiggins y un triple desde la esquina al sonar la bocina.

___

