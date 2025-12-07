Shaheed devuelve patada 100 yardas para TD y Seahawks aplastan 37-9 a Falcons

Compartir en:









Rashid Shaheed (22), wide receiver de los Seahawks de Seattle, mira hacia atrás mientras corre para un touchdown en una devolución de patada de salida contra los Falcons de Atlanta durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart) AP

Sam Darnold lanzó para 249 yardas y tres touchdowns, incluyendo un par de anotaciones a Jaxon Smith-Njigba y otra a Cooper Kupp. Los Seahawks (10-3) se despegaron de un empate 6-6 al medio tiempo con una paliza de 31 puntos sobre los Falcons en los dos últimos cuartos.

Con su séptima derrota en ocho juegos, los Falcons (4-9) sellaron una octava campaña consecutiva con récord perdedor, igualando la peor racha en la historia de la franquicia, y fueron eliminados oficialmente de la contienda por los playoffs con un mes aún por jugar en la temporada regular.

Atlanta no ha llegado a la postemporada desde 2017, un año después de su infame colapso en el Super Bowl ante Tom Brady y los Patriots.

Seattle es un equipo con expectativas en alza, llegando al día como uno de los tres equipos de la NFC Oeste con nueve victorias y con la vista puesta en un título de división, tal vez incluso en un primer puesto en enero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP