Sevilla pierde otra vez tras penal de Marcos Alonso que da la victoria al Celta

Ambos equipos tuvieron oportunidades para romper el empate, pero el visitante amenazó más, con Ilaix Moriba particularmente culpable al lanzar un disparo por encima del travesaño cuando parecía más fácil marcar.

Sin embargo, Moriba se redimió a dos minutos del final cuando cayó en el área y ganó un penalti para el Celta.

El exdefensa del Chelsea, Alonso, engañó al portero quien se lanzó en la dirección equivocada, lo que provocó protestas de los 31.000 aficionados locales enojados por la mala forma del Sevilla.

La derrota del lunes fue el cuarto partido del Sevilla sin marcar y lo dejó en el puesto 14 de La Liga, a solo tres puntos de la zona de descenso.

El Celta ha sumado 13 puntos de los últimos 15 posibles y se encontraba en el séptimo lugar, igualado en puntos con el Real Betis por encima de él.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP