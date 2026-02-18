Sevilla: Matías Almeyda recibe suspensión de 7 partidos tras quejas del técnico contra árbitros

Compartir en:









Almeyda fue expulsado en los minutos finales del empate 1-1 en casa del Sevilla el sábado, después de que el argentino se encaró con los árbitros.

El comité de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol desglosó el castigo en cuatro partes: tres partidos de suspensión por “actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas” hacia los árbitros; dos partidos por las protestas al cuerpo arbitral; otro encuentro por “no dirigirse al vestuario tras ser expulsado”; y uno adicional por “conducta contraria al buen orden”.

Almeyda no se marchó de inmediato tras ver la tarjeta roja y le preguntó al árbitro por qué lo había expulsado.

Se disculpó después del partido por sus acciones, pero aun así quería saber por qué fue expulsado.

Almeyda quedaría apartado del banquillo del Sevilla en la mitad de los partidos que restan en la temporada.

El conjunto andaluz calificó de “excesiva” la sanción y señaló que la apelará.

"El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos", dijo el Sevilla en un comunicado.