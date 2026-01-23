americateve

Seúl impide salir del país a tres civiles por presuntos vuelos de drones a Norcorea

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur impuso prohibiciones para viajar al extranjero a tres personas dentro de una investigación sobre presuntos vuelos de drones sobre Corea del Norte que han intensificado las hostilidades entre las dos naciones rivales, dijeron las autoridades el viernes.

ARCHIVO - Un soldado hace guardia en un puesto militar de Corea del Norte, donde ondea la bandera nacional, visto desde Paju, Corea del Sur, el 26 de junio de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man, archivo)
ARCHIVO - Un soldado hace guardia en un puesto militar de Corea del Norte, donde ondea la bandera nacional, visto desde Paju, Corea del Sur, el 26 de junio de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man, archivo) AP

A principios de mes, Pyongyang amenazó con tomar represalias después de acusar a Seúl de realizar vuelos de vigilancia con aviones no tripulados en septiembre y enero. El gobierno surcoreano negó haber operado drones durante los períodos señalados por el Norte y comenzó a investigar la posible implicación de civiles.

Esta situación amenaza con reducir aún más las perspectivas de que el gobierno progresista de Corea del Sur impulse la reanudación de las conversaciones con su vecino, que llevan mucho tiempo estancadas.

Los tres civiles sancionados incluyen a un hombre apellidado Oh, quien dijo a la prensa surcoreana que voló drones para verificar los niveles de radiación en una instalación de uranio norcoreana, según un equipo conjunto de investigación militar y policial.

El equipo de investigación se negó a ofrecer detalles acerca de los otros dos civiles, excepto para decir que uno fue citado a un interrogatorio la semana pasada.

Los medios surcoreanos informaron que los tres implicados trabajaban juntos para un fabricante de drones y que Oh y la persona citada por las autoridades fueron empleados contratados por el gobierno durante el mandato del expresidente conservador Yoon Suk Yeol. El equipo de investigación se negó a confirmar los reportes.

Lee ha pedido una investigación exhaustiva alegando que las tensiones innecesarias con el Norte tendrían un impacto negativo en la economía. Lee asumió el cargo en junio luego de unas elecciones anticipadas convocadas tras la destitución de Yoon por imponer la ley marcial a finales de 2024.

Los analistas apuntan que las acusaciones norcoreanas acerca de los drones podrían haberse visto impulsadas por los esfuerzos de Pyongyang para aumentar la antipatía hacia su vecino antes del congreso del Partido de los Trabajadores, que se espera para finales de enero o febrero. Corea del Norte podría agregar la declaración de su líder, Kim Jong Un, de un sistema hostil de “dos estados” en la península de Corea a su Constitución durante el congreso, el primero de este tipo que se celebra en cinco años.

Las dos Coreas no mantienen contactos públicos desde 2019, y los vuelos de drones son una fuente de hostilidades entre los rivales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

