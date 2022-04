Serrano, 'honrada' por pelea que marcará hito ante campeona

Associated Press

NUEVA YORK (AP) — El gran día se acerca, pero Amanda Serrano no parece nerviosa.

“Me he entrenado como en cualquier otra pelea. Respeto a todas mis oponentes”, dijo Serrano a The Associated Press. “Katie Taylor es una luchadora increíble. Es una gran campeona. Ella tiene el mismo objetivo que yo, así que estoy contenta y honrada de compartir el ring con ella”.

Hace años que se planeaba el combate, pero ha enfrentado varios obstáculos, entre ellos la pandemia del COVID-19, que forzó a posponerlo. La boricua, quien ha sido campeona mundial de siete divisiones, dijo que tanto ella como Taylor han hecho “mucho” por el boxeo femenino y ambas “merecen” estar aquí.

Confió en que peleas como esta inspiren a una nueva generación de niñas y jóvenes a lanzarse al boxeo femenino.

Taylor (20-0, 6 nocauts), atrapó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012. La irlandesa ostenta cuatro títulos en la división de 135 libras.

El martes ambas giraron la palanca que ilumina el Empire State Building para que mostrase, mitad a mitad, los colores de las banderas de Irlanda y Puerto Rico. La noche del sábado el edificio lucirá los mismos colores.

Ambas ya habían peleado en el Garden, cuando Taylor se convirtió en la campeona indiscutible al llevarse la victoria el 1 de junio de 2019. Ahora animarán el primer evento principal de mujeres en uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo.

Serrano nació en Puerto Rico pero vive en el barrio de Bushwick Brooklyn, Nueva York, desde que era muy pequeña. Empezó a descubrir el boxeo a raíz de que acompañaba a su hermana a un gimnasio local.

Taylor venció a Cindy Serrano, hermana de Amanda, por decisión unánime en 2018 en Boston.

Ahora, Serrano se enfocar en “mantener la calma” el sábado.

“No es sólo para mi y para Katie”, dijo la boxeadora en referencia a la importancia del combate y a su lucha por ganar las mismas cifras elevadas que ganan los boxeadores masculinos.

Es un logro “para todo el deporte del boxeo femenino”, señaló.

