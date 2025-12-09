americateve

Sergio Ramos se despide del Monterrey de México tras una etapa de un año

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de quedar eliminado en las semifinales del torneo Apertura mexicano, el zaguero español Sergio Ramos se despidió el martes del Monterrey, donde permaneció durante dos torneos cortos.

Ramos, de 39 años, llegó a México en febrero de este año con un acuerdo por dos torneos que caducó con la eliminación del equipo el sábado pasado a manos de Toluca y tras no poder concretar una extensión con la dirigencia del club.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos”, dijo Ramos en sus redes sociales.

Ramos, quien desde su arribo al equipo se convirtió en capitán de los Rayados y participó en 34 partidos en todas las competencias, aportando ocho goles.

“Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias”, agregó Ramos. “Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo.”

La víspera el presidente deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, dijo que llevaban semanas buscando una extensión, pero no se pudieron poner de acuerdo ambas partes.

Medios locales especulan que el zaguero español buscaba firmar por un año y la dirigencia le ofrecía sólo seis meses más.

En su paso por Monterrey, Ramos no pudo ser el diferenciador para que el equipo consiguiera su primera corona de liga desde el torneo Apertura 2019. El equipo tampoco pudo trascender en la Leagues Cup y la Copa de Campeones de la CONCACAF. Logró sortear la fase de grupos del Mundial de Clubes pero fue eliminado en los octavos de final por Borussia Dortmund.

Campeón mundial con España en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2012, Ramos conquistó cinco títulos de La Liga española y cuatro Ligas de Campeones con el Real Madrid, su club durante 16 temporadas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

