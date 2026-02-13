Sergio Herrera se viste de héroe y rescata un punto para Osasuna

Compartir en:









El Elche, como local, tuvo la mayor parte de las ocasiones de gol, pero Herrera usó las manos, el cuerpo y las piernas para frustrar a los delanteros una y otra vez, incluidas dos intervenciones en los minutos finales.

“Así es el fútbol, estas cosas pasan. Fuimos muy superiores y ofrecimos una actuación brillante, pero a veces aun así no ganas. Era un partido de 4-0 o 4-1”, comentó el entrenador del Elche, Eder Sarabia.

El Elche pareció un equipo distinto al que perdió sus tres anteriores partidos de liga y fue más incisivo que el conjunto que está seis puestos por encima en la clasificación.

Sin embargo, las heroicidades de Herrera hicieron que terminara con apenas un punto, que lo hizo subir dos posiciones, hasta el 13er lugar. Su racha sin ganar en La Liga se extendió a siete partidos. Tiene los mismos puntos que los dos equipos que están por debajo, Sevilla y Alavés.

Osasuna se mantuvo en el noveno puesto.

Solo seis puntos separan al Athletic Bilbao, 10mo, del Rayo Vallecano, en la zona de descenso.

