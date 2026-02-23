Serena Williams lleva la disciplina del deporte al ámbito ejecutivo con la serie 'The CEO Club'

Williams se conectó a Zoom para una entrevista con The Associated Press cuando se estaba arreglando, alternando entre retoques y conversación de negocios. Fue una instantánea de la vida multitarea que ahora lleva tras su retiro del tenis hace cuatro años.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam es una inversionista empresarial y productora que figura entre las líderes destacadas en la nueva docuserie de Prime Video “The CEO Club”, que se estrena el lunes.

Williams no compite desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, cuando manifestó que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis. A principios de este mes, pasó a ser elegible para volver a competir tras reincorporarse al grupo de control antidopaje del deporte, aunque se desconoce si planea jugar de nuevo.

Para Williams, la transición de atleta de élite a empresaria se apoya en los mismos principios competitivos que definieron su carrera en el tenis.

“Creo que la mayor lección es simplemente no rendirse nunca, y que hay que seguir intentándolo”, expresó Williams, quien protagoniza la serie junto a la cantante mexicana, Thalia; la exmodelo y diseñadora de moda, Dee Ocleppo Hilfiger; la directora ejecutiva de Market America y Shop.com, Loren Ridinger; la supermodelo, Winnie Harlow; la emprendedora del bienestar, Hannah Bronfman; e Isabela Rangel Grutman, fundadora de la joyería ISA Grutman.

La serie de ocho episodios sigue a las destacadas ejecutivas mientras afrontan decisiones de alto riesgo, responsabilidades familiares y desafíos personales al tiempo que construyen marcas globales.

“Como directora ejecutiva, no lo ganas todo. Tienes que tomar decisiones realmente difíciles”, continuó Williams. “Al igual que en el deporte y en el tenis, tienes que presentarte todos los días. Puede que pierdas, pero simplemente tienes que volver a presentarte al día siguiente”.

Además de la serie, Williams también se desempeñó como productora ejecutiva a través de su empresa Nine Two Six Productions, un papel que, según dijo, le resultó natural tras años bajo el escrutinio público.

“Después de estar tanto tiempo en el ojo público, de verdad quieres controlar la narrativa y asegurarte de que la verdad salga a la luz”, señaló. “No solo por mí, sino también por estas mujeres increíbles que están en el programa, es sumamente importante que se cuente la historia correcta”.

Ridinger comentó que la serie pone de relieve las realidades del liderazgo que el público a menudo no ve.

“Todo el mundo cree que tienes éxito de la noche a la mañana. No se dan cuenta de que tomó 34 años llegar a donde estás”, afirmó. “Liderar no es tan fácil. Tienes que tomar decisiones difíciles, determinaciones complicadas. No siempre eres la favorita de las personas con las que trabajas”.

Ridinger explicó que construir un negocio mientras equilibran responsabilidades personales exige priorización y disciplina, en particular para líderes que gestionan tanto las exigencias profesionales como la vida familiar. Agregó que mantener el enfoque a menudo implica tomar decisiones para invertir tu tiempo y energía cada día.

“No puedes convertirte en esclava de las emergencias”, sostuvo Ridinger. “Tienes que aprender a priorizar. Y la forma en que yo lo hago es muy simple. Hago primero las cosas más difíciles cada día”.

Williams señaló que la resiliencia mental que se requiere en el deporte también la ha preparado para las presiones del liderazgo.

“Cuando eres la mejor, la mayoría de la gente quiere que no te vaya tan bien”, afirmó. “De todos modos, tienes que apoyarte en tomar esas decisiones”.

