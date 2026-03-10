Serán restauradas obras de arte de famosa basílica en Roma

Domiziana Marchioro pule el altar de San Sebastián en la Basílica de San Pietro in Vincoli en Roma, el 9 de marzo del 2026. (AP Foto/Domenico Stinellis) AP

Gracias a una inyección de fondos de recuperación pospandemia de la Unión Europea, se está realizando una frenética serie de restauraciones en sitios religiosos, históricos y culturales de toda la Ciudad Eterna.

La restauradora Melanie Khanthajan subió el lunes por una serie de escaleras con su caja de herramientas hasta su puesto en el andamiaje, cerca del techo de la basílica, a 20 metros (65 pies) del suelo. Con un bisturí, raspó minuciosamente capas de enlucido en decoraciones serpenteantes alrededor de un escudo de armas en el techo abovedado, una técnica llamada “descialbo”.

“Cada retirada de una capa nos sorprende porque nos permite entender cómo es, qué emerge", explicó Khanthajan. "Así que para nosotros es maravilloso, es un descubrimiento cada día”.

Los techos, el altar, las tumbas, las columnas de mármol y las decoraciones de la basílica están siendo limpiados y restaurados con una subvención de recuperación de la UE de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares), que mantiene ocupados a Khanthajan y a otros 10 restauradores.

La ciudad de Roma recibió 500 millones de euros (579 millones de dólares) en fondos europeos para los proyectos “Caput Mundi”, que se utilizarán en más de 100 renovaciones culturales en la ciudad. “Caput Mundi” era un término usado por los antiguos romanos para significar “la cabeza del mundo”. Según un acuerdo con la UE, los fondos deben utilizarse antes de finales de 2026.

La basílica está a pocos pasos del Coliseo de Roma y toma su nombre, “vincoli”, del latín “vincula”, que significa cadenas. Una caja de vidrio en el centro del altar contiene antiguas cadenas, reliquias que, según la tradición, se usaron para sujetar a San Pedro en Jerusalén. De acuerdo con la tradición, luego se fusionaron milagrosamente con las cadenas usadas con Pedro cuando estuvo retenido en la prisión Mamertina, en Roma.

La basílica se construyó en el siglo V bajo el Imperio Romano Oriental y, después, en el siglo XVI, el papa Julio II hizo reconstruir parcialmente la iglesia, añadiendo el escudo de armas de su noble familia Della Rovere, con un roble en el centro, en los techos, arcos y capillas. El escudo de armas y otras decoraciones son el foco de la restauración.

La principal atracción de la basílica es la escultura de Moisés, realizada por Miguel Ángel en 1513 para decorar el monumento funerario de Julio. El Moisés no forma parte de la restauración, pero se le quitará el polvo cuando el trabajo esté terminado.

“Las obras comenzaron hace unos ocho meses y terminarán para mayo de 2026", declaró Ilaria Sgarbozza, directora científica del proyecto de restauración. "Digamos que es un ritmo muy rápido”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP