Separatistas yemeníes respaldados por EAU avanzan hacia otra provincia, temen nuevo conflicto

EL CAIRO (AP) — Un grupo secesionista respaldado por Emiratos Árabes Unidos en Yemen indicó el lunes que sus fuerzas avanzan hacia otra provincia como parte de su intento por expandir las áreas bajo su control en el sur del país, a expensas de sus aliados en el gobierno reconocido internacionalmente.

ARCHIVO - El presidente del Consejo de Transición del Sur de Yemen, Aidarous Al-Zubaidi, habla durante una entrevista el viernes 22 de septiembre de 2023 en Nueva York, en el marco de la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. (Foto AP/Ted Shaffrey, archivo)
El Consejo de Transición del Sur de Yemen (SCT, por sus siglas en inglés) se apoderó este mes de la mayor parte de las provincias de Hadramout y Mahra, incluyendo instalaciones petroleras cruciales y la frontera con Omán. La medida generó temores de que la relativa calma en la guerra civil estancada del país se rompa.

Los esfuerzos liderados por Arabia Saudí para desescalar las tensiones en el sur de Yemen no han logrado un avance, ya que los separatistas aún rechazan la retirada de sus fuerzas de las áreas que tomaron recientemente, según un funcionario del gobierno yemení que habló bajo condición de anonimato para discutir el tema.

Yemen ha estado sumido durante más de una década en una guerra civil que involucra una compleja interacción de agravios sectarios y la participación de potencias regionales.

Los hutíes alineados con Irán controlan las regiones más pobladas del país, incluida la capital, Saná. Por su parte, una coalición regional de poderes —incluyendo a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos— ha respaldado al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

Las Fuerzas Armadas del Sur, el brazo armado del grupo separatista, anunciaron el lunes que sus fuerzas han comenzado una operación en la provincia de Abyan.

Indicaron en las redes sociales que la nueva marcha es parte de la Operación Flechas del Este, que el STC lanzó en agosto de 2022 con el objetivo de combatir a un afiliado de Al Qaeda que estaba activo en la parte oriental de la provincia.

El portavoz de las fuerzas, el teniente coronel Mohammed al-Naqib, publicó imágenes en la plataforma de redes sociales X que mostraban vehículos blindados y tropas avanzando hacia lo que dijo era Abyan.

Le dijo a un canal de televisión afiliado al STC que sus fuerzas han comenzado "la ofensiva inmediata sobre múltiples objetivos" en Abyan. No dio más detalles.

Abyan está ubicada en el Golfo de Adén, un golfo de aguas profundas que conecta el Mar Rojo con el Mar Arábigo. Sirve como un enlace terrestre crucial entre las ciudades del sur de Yemen y Mahra, en la frontera con Omán.

Sin avances en los esfuerzos sauditas para desescalar

La última marcha probablemente complicará los esfuerzos liderados por Arabia Saudí para desescalar las tensiones entre el grupo separatista y el gobierno reconocido internacionalmente.

El funcionario del gobierno dijo que el líder del STC, Aidarous al-Zubaidi, quien también es vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del país, rechazó la retirada de sus fuerzas de las áreas que tomaron recientemente en Hadramout y Mahra.

"El sur hoy se encuentra en una encrucijada crítica y existencial impuesta por las realidades de la situación política y militar", dijo al-Zubaidi en una reunión la semana pasada con miembros del STC. "La próxima fase será de trabajo intensivo para construir las instituciones del futuro estado del sur de Arabia".

En una reunión separada con al-Khader al-Sawadi, gobernador de la provincia de Bayda, que está controlada por los hutíes, al-Zubaidi dijo el miércoles que su objetivo debería ser tomar Saná de los rebeldes respaldados por Irán.

Fue citado por el sitio web del STC diciendo que "el próximo objetivo debe ser Saná, pacíficamente o a través de la guerra, hasta que la justicia regrese a su pueblo y la agresión sea derrotada".

La guerra entre los hutíes y la coalición respaldada por Arabia Saudí ha estado estancada en los últimos años, después que los rebeldes llegaran a un acuerdo con Arabia Saudí que detuvo sus ataques al reino a cambio de cesar los ataques liderados por Arabia Saudí en los territorios controlados por los hutíes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

