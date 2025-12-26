Separatistas en Yemen acusan a Arabia Saudí de lanzar ataques aéreos contra sus fuerzas

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, señaló que los ataques ocurrieron en la gubernatura de Hadramout. De momento se desconoce si hubo víctimas de los ataques, los cuales intensifican las tensiones al interior de un país devastado por la guerra y ponen en riesgo una frágil coalición liderada por Arabia Saudí que ha estado luchando contra los hutíes, respaldados por Irán, en el norte del país desde hace una década.

Amr Al Bidh, representante especial de Asuntos Exteriores del Consejo, dijo en un comunicado a The Associated Press que sus combatientes operaban el viernes en el este de Hadramout después de enfrentar "múltiples emboscadas" de hombres armados. Esos ataques mataron a dos combatientes del Consejo y hirieron a otros 12, dijo Al Bidh.

Faez bin Omar, destacado miembro de una coalición de tribus en Hadramout, dijo a la AP que creía que los ataques fueron una especie advertencia al Consejo para que retire a sus combatientes de la zona. Un testigo de los ataques, Ahmed al-Khed, dijo que vio vehículos militares destruidos, que se cree pertenecían a fuerzas aliadas al Consejo.

El canal satelital del Consejo, AIC, transmitió lo que parecía ser un video captado con un celular que, según la cadena, mostraba los ataques. En el video se podía escuchar a un hombre que atribuía el ataque a aviones saudíes.

Funcionarios en Arabia Saudí no respondieron de momento a una solicitud de comentarios de la AP. El reino exigió el jueves el retiro de los separatistas respaldados por los Emiratos en el sur de Yemen.

El Consejo se trasladó a principios de este mes a las gubernaturas de Hadramout y Mahra. Eso había obligado a la expulsión de las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudí, otro grupo en la coalición que lucha contra los hutíes.

Aliados del Consejo han izado cada vez con mayor frecuencia la bandera de Yemen del Sur, que fue un país independiente entre 1967 y 1990. Manifestantes se reunieron el jueves en la ciudad portuaria de Adén para mostrar su apoyo a las fuerzas políticas que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen.

Saudíes y emiratíes apoyan diferentes fuerzas en Yemen

Tras la captura de los hutíes de la capital de Yemen, Saná, y gran parte del norte del país en 2014, Adén ha sido la sede del poder para el gobierno reconocido internacionalmente.

Las acciones de los separatistas han tensado la relación entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas y son miembros de la OPEP, pero también han competido por influencia y negocios internacionales en los últimos años.

Emiratos Árabes Unidos señaló el viernes en un comunicado que "daba la bienvenida a los esfuerzos realizados por el Reino de Arabia Saudí para apoyar la seguridad y la estabilidad" en Yemen.

"Los Emiratos Árabes Unidos reafirmaron su firme compromiso de apoyar todos los esfuerzos destinados a fortalecer la estabilidad y el desarrollo en Yemen, contribuyendo positivamente a la seguridad y prosperidad regional", agregó.

También ha habido una escalada de violencia en Sudán, otra nación en el Mar Rojo, donde el reino y los Emiratos apoyan fuerzas opuestas en la guerra.

La guerra en Yemen

Los hutíes tomaron Saná en septiembre de 2014 y forzaron al gobierno con reconocimiento internacional al exilio. Irán niega que esté armando a los rebeldes, aunque se han encontrado armas fabricadas en Irán en el campo de batalla y en envíos marítimos hacia Yemen, a pesar de un embargo de Naciones Unidas.

Una coalición liderada por Arabia Saudí que cuenta con armamento e inteligencia de Estados Unidos entró en la guerra en Yemen del lado del gobierno exiliado en marzo de 2015. Años de combates inconclusos han llevado a la nación más pobre del mundo árabe al borde de la hambruna.

La guerra ha cobrado la vida de más de 150.000 personas, incluidos combatientes y civiles, y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo.

En tanto, los hutíes han lanzado ataques contra cientos de barcos en el corredor del mar Rojo en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás, interrumpiendo gravemente la navegación regional.

El caos en Yemen podría atraer nuevamente a Estados Unidos.

Washington lanzó a principios de este año una intensa campaña de bombardeos contra los hutíes, los cuales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo poco antes de viajar a Oriente Medio en octubre. El gobierno del presidente Joe Biden también llevó a cabo ataques contra los hutíes, incluyendo el uso de bombarderos B-2 para atacar lo que describió como búnkeres subterráneos utilizados por los hutíes.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La periodista de Associated Press Fatma Khaled en El Cairo contribuyó con este despacho.

