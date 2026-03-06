Sentencian a nueve años de prisión a líder de peligrosa banda criminal en Ecuador

Compartir en:









Junto a Fede, líder del grupo criminal Las Águilas, también fueron condenados diez personas más, entre ellos integrantes de la banda Los Choneros, una de las más violentas del país, indicó la institución en X.

Los sentenciados fueron aprendidos en una operación realizada por la policía en mayo del 2024, pero un año más tarde Fede” se fugó vestido de militar de una prisión en Guayaquil y logró ingresar a Colombia con una identidad falsa con el fin, según la policía, de establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y consolidar sus negocios ilegales.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que Fede cuenta con un amplio prontuario que incluye una sentencia de 34 años de prisión por asesinato, además de causas por tráfico ilícito de drogas, armas de fuego y asociación ilícita.

Las Águilas y Los Choneros integran la lista de 22 organizaciones que el gobierno ecuatoriano calificó de “terroristas” a inicios del año 2024, luego de declarar un conflicto armado interno tras la ola de violencia por la fuga de Adolfo Macías, capo narcotraficante que fue recapturado y extraditado a Estados Unidos.

Ecuador atraviesa desde inicios del 2021 una creciente ofensiva de grupos del crimen organizado, los cuales de acuerdo con la policía tienen estrecha relación con cárteles de Colombia y México.

Ecuador es considerado un centro logístico del narcotráfico adonde se acopia y distribuye la droga que ingresa, que en su mayor parte procede de Colombia, aunque también llega desde Perú. Los alijos son transportados desde puertos marítimos ecuatorianos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, entre otros destinos, según las autoridades.

FUENTE: AP