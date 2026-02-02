americateve

Sentencian en Bangladesh a exmandataria Hasina y su sobrina, la legisladora británica Tulip Siddiq

DACA, Bangladesh (AP) — Un tribunal en Bangladesh condenó el lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a 10 años de prisión y a su sobrina y legisladora británica Tulip Siddiq a pasar cuatro años tras las rejas en dos casos relacionados con un proyecto de urbanización gubernamental cerca de la capital.

ARCHIVO - La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, habla durante una conferencia de prensa en Daca, Bangladesh, el 6 de enero de 2014. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh, Archivo)
El juez Mohammed Rabiul Alam del Tribunal Especial-4 también impuso sentencias de siete años de prisión a otra sobrina de Hasina, Azmina Siddiq, y a un sobrino, Radwan Mujib Siddiq.

El organismo oficial anticorrupción del país presentó los casos alegando que Hasina se coludió con funcionarios del gobierno para obtener ilegalmente seis parcelas en el Proyecto de Nueva Ciudad de Purbachal, cerca de Daca, la capital, para ella y sus familiares a pesar de su inelegibilidad según las regulaciones gubernamentales.

Los veredictos se dictaron al tiempo que el gobierno interino, encabezado por el laureado con el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, se prepara para las elecciones del 12 de febrero. El antiguo partido gobernante de Hasina, la Liga Awami, no podrá participar.

Tanto Hasina como Tulip Siddiq fueron sentenciadas anteriormente en casos similares y han denunciado el veredicto. Siddiq afirmó que no obtuvo tierras del gobierno durante los 15 años de mandato de su tía, ya que no es ciudadana de Bangladesh. Pero la fiscalía señaló que influyó en su tía para proporcionar tierras a su madre y dos hermanos en el proyecto, una acusación que ella rechazó rotundamente.

Hasina fue previamente condenada en otros cuatro casos por corrupción en el proyecto, ya que enfrentó cargos de abuso de poder. En esos casos, el tribunal la sentenció a un total de 26 años de prisión, y su hijo, Sajeeb Wazed, y su hija, Saima Wazed, recibieron penas de cinco años de prisión cada uno. La hermana menor de Hasina, Sheikh Rehana, fue sentenciada a siete años. Todos ellos se encuentran actualmente en el extranjero. Tulip Siddiq vive en el Reino Unido.

Hasina ha estado en el exilio en India desde el 5 de agosto de 2024, cuando fue derrocada en un levantamiento masivo liderado por estudiantes, poniendo fin a su mandato de 15 años. Ha sido condenada a muerte por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento en que cientos de personas fueron asesinadas. Denunció el proceso judicial, calificando a un tribunal especial como "un tribunal canguro".

India no ha respondido a una solicitud de Bangladesh para extraditar a Hasina.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

