americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sensabaugh anota triple al final y el Jazz vence 115-111 al Heat

MIAMI (AP) — Brice Sensabaugh encestó un triple decisivo con 47 segundos restantes para darle la victoria el lunes 115-111 al Jazz de Utah ante el Heat de Miami.

El base del Jazz de Utah Isaiah Collier avanza hacia la canasta frente al alero del Heat de Miami Andrew Wiggins en el encuentro del lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier)
El base del Jazz de Utah Isaiah Collier avanza hacia la canasta frente al alero del Heat de Miami Andrew Wiggins en el encuentro del lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Jaren Jackson Jr. anotó 22 puntos, Lauri Markkanen agregó 17, Kyle Filipowski tuvo 16 unidades y 11 rebotes, y Ace Bailey también anotó 16 para el Jazz, que ganó por quinta vez en sus últimos 23 partidos.

El Jazz remontó un déficit de 108-103 con 3:32 por jugar y se acercó a uno en 111-110 con un tiro de Isaiah Collier a 1:23 del final. Sensabaugh, quien terminó con 14 puntos, luego conectó su tiro desde detrás del arco.

Miami tuvo dos oportunidades para empatar o tomar la delantera. Andrew Wiggins falló un tiro corto con 36 segundos restantes y el intento de triple desde la esquina de Kasparas Jakucionis rebotó en el aro con cuatro segundos por jugar.

Los dos tiros libres de Sensabaugh con tres segundos restantes aseguraron la victoria de Utah.

Wiggins anotó 26 puntos, Bam Adebayo tuvo 23 puntos y 11 rebotes, y Jakucionis terminó con 20 puntos para los Heat.

Utah lideraba 85-82 después de tres cuartos, pero por segundo partido consecutivo, el entrenador Will Hardy sentó a Markkanen y Jackson en el cuarto período. Jackson fue adquirido de Memphis en un intercambio el tres de febrero. Jusuf Nurkic también se quedó fuera del cuarto y terminó con diez puntos y 16 rebotes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter