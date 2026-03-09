Sensabaugh anota 21, Hinson encesta triple decisivo y el Jazz sorprende a Warriors 119-116

Compartir en:









Blake Hinson (2), del Jazz de Utah, dispara un triple sobre Draymond Green (23), de los Warriors de Golden State, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Rob Gray) AP

Hinson encestó cuatro triples, incluido un tiro desde más allá del arco desde el ala derecha con 29,9 segundos por jugar, para sorprender a los Warriors, que no contaron con Stephen Curry y varios otros habituales de la rotación.

Kyle Filipowski aportó 19 unidades y 15 rebotes para Utah, que había perdido ocho de nueve partidos.

De’Anthony Melton, quien lideró a los Warriors con 22 tantos, encestó un triple para recortar la diferencia a 117-116, pero Elijah Harkless, otro jugador de doble vía, sentenció el partido para el Jazz con dos tiros libres para llegar a un máximo de su carrera de 16 puntos.

Gui Santos anotó 15 tantos y Brandin Podziemski sumó 14, pero falló cuatro tiros libres en el último cuarto para los Warriors, que han perdido cuatro de cinco y tienen dificultades para mantenerse en la pelea por el Torneo Play-In de la NBA en la Conferencia Oeste.

Seth Curry regresó tras perderse 40 partidos por molestias en la espalda y terminó con 13 puntos.

Keyonte George, de Utah, anotó 15 unidades, pero no jugó en el último cuarto debido a una enfermedad.

Utah encestó 27 de 29 tiros libres, en comparación con el rendimiento de 14 de 21 de los Warriors. Kristaps Porzingis (enfermedad) y Al Horford (dedo del pie) jugaron en la última presentación de Golden State contra Oklahoma City el sábado, pero ambos se sumaron a la creciente lista de lesionados ante el Jazz.