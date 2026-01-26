americateve

Sengun y Durant anotan 33 puntos cada uno en la victoria de los Rockets 108-99 sobre los Grizzlies

HOUSTON (AP) — Alperen Sengun y Kevin Durant anotaron 33 puntos cada uno mientras los Rockets de Houston abrieron el juego en el último cuarto y vencieron 108-99 a los Grizzlies de Memphis el lunes por la noche.

Kevin Durant, derecha, de los Rockets de Houston, busca superar a Jaylen Wells, izquierda, de los Grizzlies de Memphis, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 25 de enero de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke)
Los Rockets estaban un punto abajo al inicio del cuarto antes de realizar una racha de 21-9 en los primeros siete minutos del período para tomar el control y ganar por quinta vez en seis juegos.

Tari Eason anotó 11 de sus 17 unidades en la primera mitad y Amen Thompson terminó con 14 asistencias y ocho tantos. Reed Sheppard, quien más temprano el lunes fue nombrado para el juego de Rising Stars del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA, terminó con cuatro puntos con un dos de 11 en tiros, incluyendo cero de siete desde la distancia de tres puntos.

Sengun tuvo una noche de tiro impresionante para los Rockets, logrando siete de siete desde el campo en la primera mitad y 15 de 17 en total. También contribuyó con nueve rebotes y seis asistencias.

Jaren Jackson Jr. y Santi Aldama anotaron 17 puntos cada uno para los Grizzlies, quienes perdieron su tercer partido consecutivo, por cuarta vez en cinco juegos y por décima vez en 13 encuentros. GG Jackson añadió 14 puntos, Jaylen Wells tuvo 12 y Kentavious Caldwell-Pope 11. Cam Spencer, quien junto con Wells y Cedric Coward fue nombrado para el juego de Rising Stars, terminó con 14 asistencias y cinco puntos.

Ambos equipos tuvieron dificultades con sus tiros en la primera mitad. Los Grizzlies lanzaron un 37% (21 de 57) desde el campo, incluyendo cuatro de 19 (21%) desde la distancia de tres puntos, pero lideraron 54-51 después de dos cuartos. Los Rockets lanzaron un poco mejor, logrando 20 de 51 (39%) desde el campo y cinco de 20 (20%) desde la distancia.

