Sengun roza el triple-doble y lidera la remontada de los Rockets para vencer 111-106 a los Spurs

HOUSTON (AP) — Alperen Sengun tuvo 20 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias para ayudar a los Rockets de Houston a remontar y vencer el martes 111-106 sobre los Spurs de San Antonio.

El alero de los Rockets de Houston Jabari Smith Jr. salta para clavar el balón en el encuentro ante los Spurs de San Antonio el martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
Reed Sheppard anotó 12 de sus 21 unidades en el último cuarto y Kevin Durant añadió 18 puntos para ayudar a los Rockets a conseguir su tercera victoria consecutiva.

El inicio del partido se retrasó 22 minutos después de que un jugador dobló uno de los aros durante el calentamiento que tuvo que ser reemplazado.

Los Rockets estuvieron en desventaja por hasta 16 puntos y estaban abajo por diez antes de comenzar el último cuarto con una gran racha para cerrar la brecha.

El juego estaba empatado con aproximadamente dos minutos por jugar cuando Sheppard bloqueó un intento de triple de Julian Champagnie. Jabari Smith Jr. puso a los Rockets al frente 106-104 con un tiro a ddistancia unos segundos después.

Sengun encestó con unos 30 segundos restantes para ampliar la ventaja a 108-104 antes de que Stephon Castle fallara un intento de triple. Sheppard añadió dos tiros libres después de eso para sellar la victoria.

Champagnie firmó ocho triples y lideró a los Spurs con 27 puntos en una noche en la que Victor Wembanyama fue limitado a 14 unidades con diez rebotes.

