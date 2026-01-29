Senegal y Marruecos reciben fuertes multas tras caótica final de la Copa Africana

Las sanciones se aplicarán exclusivamente a los partidos de África y no a la Copa Mundial que comenzará en junio, para la cual Senegal y Marruecos se clasificaron.

En la final del 18 de enero en Rabat, ganada por Senegal 1-0 en tiempo extra, los jugadores senegalases abandonaron la cancha durante 15 minutos en protesta al pitarse un penal en los descuentos. Hinchas de Senegal intentaron invadir el campo y se produjeron peleas entre periodistas después.

La FIFA condenó lo ocurrido, mientras que el ente rector del fútbol de África lo calificó de inaceptable.

La federación de Senegal fue multada con un total de 615.000 dólares, la de Marruecos fue multada con un total de 315.000, y el técnico de Senegal, Pape Thiaw, fue multado con 100.000 y suspendido por cinco partidos por desacreditar el juego, dijo la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Los jugadores senegaleses Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr fueron suspendidos por dos partidos, el marroquí Achraf Hakimi fue suspendido por dos partidos con uno en suspenso, y el también marroquí Ismael Saibari fue suspendido por tres partidos y multado con 100.000 dólares por comportamiento antideportivo.

Senegal se enfureció en el tiempo de descuento, con el marcador igualado 0-0, cuando a Marruecos se le otorgó un penal. Thiaw lideró una retirada de sus jugadores y retrasó el juego por 15 minutos. Marruecos falló el penal y Senegal anotó el único gol en la prórroga.

Además de los seguidores saltando las barricadas y los jugadores de ambos lados peleando en las líneas laterales, los recogepelotas marroquíes intentaron apoderarse de una toalla perteneciente al arquero senegalés Edouard Mendy en un aparente intento de distraerlo. Ese comportamiento de los recogepelotas por sí solo llevó a una multa de 200.000 dólares para Marruecos.

El técnico de Marruecos, Walid Regragui, dijo que la final de la Copa Africana dio al fútbol africano una imagen "vergonzosa". Los incidentes también reflejaron mal en Marruecos, que co-organizará la Copa del Mundo 2030 junto con España y Portugal. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó los incidentes de la Copa Africana como feos y esperaba sanciones de la CAF.

Marruecos deseaba albergar la final del Mundial 2030 en el Estadio Hassan II en construcción, y que se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo con una capacidad de 115.000 después de su finalización prevista en 2028. España aseguró esta semana que albergará la final de 2030.

La CAF desestimó una apelación de Marruecos para que se anulara el resultado y se declarara a Marruecos como ganador debido a la retirada de Senegal.

El partidos incluso tensó los lazos diplomáticos entre Senegal y Marruecos y llevó a funcionarios políticos de las naciones a comprometerse a seguir siendo amigos y a pedir calma. En Marruecos, grupos de derechos denunciaron lo que llamaron discursos de odio dirigidos a residentes africanos subsaharianos en el país.

El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, dijo en un viaje relacionado con inversiones a Marruecos días después de la final que la reacción a la misma debería verse como "arrebatos emocionales producidos por el fervor y no como divisiones políticas o culturales".

