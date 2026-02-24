americateve

Senegal presenta ley para aumentar a 5 años la pena mínima por homosexualidad

LAGOS, Nigeria (AP) — El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, presentó al Parlamento el martes una iniciativa que endurecería la pena de prisión por homosexualidad en la nación de África occidental a un mínimo de cinco años, frente al mínimo actual de un año.

El proyecto de ley también busca ampliar el alcance de lo que se define como “actos antinaturales” en la normativa que ha penalizado la homosexualidad en el país conservador desde su independencia de Francia en 1960. Pero la legislación no elevaría el delito del nivel actual, que es una falta.

“Podemos alcanzar los objetivos previstos sin llegar tan lejos como para elevar los actos” al nivel de delitos más graves, expresó Sonko.

Grupos de derechos humanos en Senegal afirman que la situación de las personas homosexuales en el país se ha ido deteriorando desde 2018, y que al menos una decena de personas han sido detenidas en las últimas semanas por acusaciones de homosexualidad.

La legislación cumple una de las promesas de campaña de Sonko y ahora necesita ser aprobada en la Asamblea Nacional, donde el partido PASTEF de Sonko tiene el control. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

