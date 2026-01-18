Senegal estalla de alegría tras dramática victoria en la Copa Africana de Naciones

Aficionados celebran la victoria de Senegal en el partido de fútbol de la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos en Dakar, Senegal, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Photo/Misper Apawu) AP

En toda la capital, Dakar, los fuegos artificiales iluminaron el cielo, las bocinas resonaron y personas de todas las edades cantaron y bailaron en las calles, vestidas con los colores nacionales y sosteniendo banderas senegalesas.

"Nuestro equipo ha demostrado que es el mejor de África. Es una victoria bien merecida. Los Leones lucharon como verdaderos leones", dijo Pape Ndiaye, un joven que ondeaba la bandera senegalesa en el barrio de Parcelles Assainies, un suburbio de clase trabajadora de Dakar, refiriéndose al apodo del equipo nacional, los Leones de la Teranga.

Pocos minutos antes, Senegal había derrotado a Marruecos en el partido de campeonato de la Copa Africana de Naciones de manera dramática. La final acalorada se jugó en Rabat, la capital de Marruecos.

Pape Gueye anotó en tiempo extra para que los Leones de la Teranga vencieran al anfitrión Marruecos 1-0 en un juego caótico que en un momento vio a los aficionados intentar invadir el campo y a los jugadores de Senegal abandonar el campo en protesta por una decisión de penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

“El equipo senegalés mostró su fortaleza y por qué es el mejor equipo de África. El equipo mostró madurez en un partido difícil. El árbitro jugó con nuestras emociones. Estábamos estresados y agotados, pero Senegal perseveró”, dijo Mamadou Alpha Diallo, un estudiante de educación de 26 años.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penaltis contra Egipto.

El presidente Bassirou Diomaye Faye de Senegal elogió al equipo de fútbol en la televisión pública.

“La alegría es indescriptible. Experimentamos toda una gama de emociones. Vimos hombres en el campo. Patriotas luchando por nuestro honor. Esta es una victoria para los leones, en primer lugar, para el cuerpo técnico y para todo el pueblo senegalés”, manifestó.

Faye prometió recompensas económicas para el equipo nacional y anunció que el lunes sería un día festivo para permitir que todos los senegaleses celebren.

Mientras hablaba, cientos de jóvenes se reunían en los terrenos de la universidad Cheikh Anta Diop en Dakar, ansiosos por aprovechar el ambiente festivo.

“No voy a dormir esta noche, y vamos a celebrar hasta las primeras horas. Ningún senegalés dormirá esta noche. Con la Copa del Mundo acercándose, el mundo necesita saber que Senegal ya no es un equipo pequeño; es un equipo al que temer”, dijo Sidy Sylla, un estudiante de doctorado.

FUENTE: AP