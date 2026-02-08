americateve

"Send Help" encabeza los cines el fin de semana del Super Bowl; "Melania" cae

NUEVA YORK (AP) — Hollywood cedió en gran medida la atención al Super Bowl este fin de semana: el thriller de supervivencia "Send Help" repitió como el número uno en venta de boletos y el documental de Melania Trump "Melania" cayó drásticamente en su segundo fin de semana de estreno.

El fin de semana del Super Bowl es típicamente uno de los momentos de menor asistencia al cine del año. Fue el segundo fin de semana más lento el año pasado y en 2024 ocupó el último lugar en asistencia al cine.

En cambio, los estudios centraron su atención en publicitar películas para la enorme audiencia televisiva. Entre los tráileres que se esperaban en la transmisión de la NFL el domingo estaban "Mandalorian and Grogu" de The Walt Disney Co., la biografía de Michael Jackson de Lionsgate, "Michael" y "The Super Mario Galaxy Movie" de Universal Pictures.

En los cines de América del Norte, "Send Help", el estreno de Disney.-20th Century Studios, dirigido por Sam Raimi, lideró todas las películas con 10 millones de dólares en su segundo fin de semana, según estimaciones del estudio el domingo. Con 53,7 millones de dólares a nivel mundial hasta ahora, el thriller de supervivencia clasificación R ha demostrado ser un éxito sólido de presupuesto medio. Mientras tanto, Disney vio cómo "Zootopia 2" cruzaba 1.800 millones de dólares a nivel mundial en su 11va semana de estreno.

"Melania", de Amazon MGM, agregó 300 cines en su segundo fin de semana, pero cayó drásticamente a 2,4 millones de dólares en ventas de boletos, un 67% menos que su debut tan comentado. La rápida caída significa que el documental dirigido por Brett Ratner probablemente se dirige hacia el territorio de fracaso dado su alto costo. Amazon MGM pagó 40 millones de dólares por los derechos de la película, más unos 35 millones para comercializarla.

El total en América del Norte para "Melania" es de 13,4 millones. Amazon MGM no ha publicado cifras internacionales, aunque se espera que sean escasas.

Sin embargo, uno de los estrenos más inusuales en los cines sigue siendo la película independiente de bajo presupuesto "Iron Lung". El cineasta de YouTube Markiplier, cuyo nombre real es Mark Fischbach, financió y distribuyó por sí mismo la adaptación del videojuego clasificada R, además de escribir, dirigir y protagonizarla. En su segundo fin de semana, "Iron Lung" recaudó 6,2 millones de dólares, llevando su total de dos semanas a 31,2 millones. Costó 3 millones de dólares hacerla.

A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de Norteamérica, según Comscore:

1. “Send Help”, 10 millones de dólares.

2. “Solo Mio”, 7,2 millones de dólares.

3. “Iron Lung”, 6 millones de dólares.

4. “Stray Kids: The Dominate Experience”, 5,6 millones de dólares.

5. “Dracula”, 4,5 millones de dólares.

6. “Zootopia 2”, 4 millones de dólares.

7. “Avatar: Fire and Ash”, 3,5 millones de dólares.

8. “The Strangers: Chapter 3”, 3,5 millones de dólares.

9. “Shelter”, 2,4 millones de dólares.

10. “Melania”, 2,4 millones de dólares.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

