Senadores de EEUU visitan puerto clave de Ucrania y piden nuevas sanciones contra Rusia

WASHINGTON (AP) — Una delegación de senadores de Estados Unidos regresaba el miércoles de un viaje a Ucrania, con la esperanza de impulsar acciones en el Congreso para una serie de sanciones destinadas a asfixiar económicamente a Moscú y presionar al presidente Vladímir Putin para que haga concesiones clave en las conversaciones de paz.

En la imagen, proporcionada por la Oficina de Prensa Presidencial Ucraniana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, saluda a los senadores demócratas Sheldon Whitehouse y Richard Blumenthal, centro, en Kiev, Ucrania, el lunes 16 de febrero de 2026. (Oficina de Prensa Presidencial Ucraniana vía AP)
Fue la primera vez que senadores estadounidenses visitaban Odesa, la tercera ciudad más poblada de Ucrania y un puerto del mar Negro que es crucial para la economía y que ha sido un objetivo particular de Rusia desde que comenzó la guerra hace casi cuatro años. Los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Chris Coons, Richard Blumenthal y Sheldon Whitehouse realizaron el viaje. El senador republicano Thom Tillis había planeado sumarse, pero no pudo hacerlo por motivos personales.

“Una de las cosas que escuchamos en cada lugar donde nos detuvimos hoy fue que el pueblo de Ucrania quiere un acuerdo de paz, pero quiere un acuerdo de paz que preserve su soberanía, que reconozca la importancia de la integridad de Ucrania”, dijo Shaheen en una llamada telefónica con periodistas.

La visita y el impulso para que el Congreso aborde sanciones contra Rusia llegan en un momento crucial del conflicto. Delegaciones de ambas partes también se reunían en Suiza durante dos días de conversaciones mediadas por Estados Unidos, pero ninguna de las partes parecía lista para ceder en asuntos clave, como el territorio y las futuras garantías de seguridad. Los senadores esperaban que las sanciones pudieran presionar a Putin para llegar a un acuerdo de paz, ya que Estados Unidos ha fijado como plazo el mes de junio.

“Literalmente, nadie cree que Rusia actúe de buena fe en las negociaciones con nuestro gobierno y con los ucranianos. Y por eso la presión se vuelve clave”, afirmó Whitehouse.

Aun así, la legislación para imponer duras sanciones a Rusia ha estado paralizada en el Congreso durante meses.

Los senadores han propuesto diferentes medidas de sanciones, como un amplio proyecto de ley que permitiría que el gobierno de Trump imponga aranceles y sanciones secundarias a los países que compren petróleo, gas, uranio y otras exportaciones de Moscú, que son cruciales para financiar al ejército ruso. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado también ha impulsado una serie de proyectos de ley más específicos que sancionarían los esfuerzos de China por apoyar al ejército ruso, permitirían incautar activos rusos congelados y perseguirían lo que se conoce como la “flota en la sombra” de petroleros que Moscú utiliza para eludir las sanciones vigentes.

El senador republicano Lindsey Graham, quien ha copatrocinado la amplia legislación de sanciones y aranceles del Senado, también difundió un comunicado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana en el que señaló que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, se había comprometido a poner a consideración el proyecto de ley de sanciones una vez que cuente claramente con los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado.

“Esta legislación cambiará las reglas del juego”, sostuvo Graham. “El presidente Trump la ha respaldado. Es hora de votar”.

Blumenthal, quien copatrocinó ese proyecto de ley junto con Graham, también indicó que existe apoyo bipartidista para la legislación, a la que calificó como un “mazazo muy duro de sanciones y aranceles”, pero también observó que “necesitamos resolver algunos de los detalles que aún quedan”. Los demócratas, y un puñado de republicanos, se han opuesto a la campaña de Trump para imponer aranceles en todo el mundo con el objetivo de alcanzar acuerdos comerciales e impulsar la fabricación en Estados Unidos.

En la Cámara de Representantes, un grupo bipartidista de legisladores, encabezado por el representante republicano Brian Fitzpatrick, también propuso sanciones que apuntarían a la industria de defensa de Rusia, su sistema financiero y sus exportaciones de petróleo, que han ayudado a sostener el esfuerzo bélico.

En un proyecto de ley separado, encabezado por el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el representante Gregory Meeks, se reforzaría el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania en 8.000 millones de dólares. Actualmente, los demócratas necesitan a un republicano más para respaldar un esfuerzo destinado a forzar una votación sobre ese proyecto de ley.

Una vez que regresen a Estados Unidos, los senadores detallarán la manera en que empresas de Estados Unidos con sede en Ucrania han sido atacadas por Rusia. Los demócratas también esperan aumentar la presión sobre Trump para que envíe más armas de Estados Unidos a Ucrania. “Putin entiende las armas, no las palabras”, afirmó Blumenthal.

Aun así, los legisladores pronto volverán a un Washington donde el gobierno de Trump se muestra ambivalente respecto de sus compromisos a largo plazo para garantizar la paz en Ucrania, así como en Europa. Por ahora, al menos, se sintieron alentados por las conversaciones con sus homólogos europeos y colegas republicanos.

“Nosotros y los senadores republicanos que estuvieron con nosotros en Múnich hablamos con una sola voz sobre nuestra determinación de seguir apoyando a Ucrania”, señaló Coons.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

