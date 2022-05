Senadora de EEUU reitera apoyo a Taiwán

Associated Press

China deploró enérgicamente la visita de Duckworth.

“Taiwán es una provincia de China y no existe tal presidenta”, dijo el vocero del ministerio del Exterior, Zhao Lijian. Exhortó a Estados Unidos a desistir de los contactos oficiales con la isla.

“El gobierno estadounidense ha emitido recientemente una serie de señales erróneas sobre el tema de Taiwán”, dijo. “Lo que debe hacer el gobierno estadounidense es poner en práctica las declaraciones del presidente (Joe) Biden, de que Estados Unidos no quiere una nueva Guerra Fría con China, no busca cambiar el sistema de China... y no apoya la independencia de Taiwán”.

Fuente: Associated Press