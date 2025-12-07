Senador clave de Partido Republicano no se opone a divulgar video de ataque contra 2 sobrevivientes

El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, habla con los medios tras una sesión informativa clasificada para los principales legisladores del Congreso encargados de la seguridad nacional, cuando investigan cómo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, gestionó un ataque militar contra una supuesta embarcación de narcotráfico y su tripulación en el Caribe, cerca de Venezuela, el 2 de septiembre, en el Capitolio de Washington, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kevin Wolf) AP

El senador de Arkansas Tom Cotton, quien apoya la campaña del presidente Donald Trump contra los presuntos narcotraficantes, se alinea parcialmente con Trump y los principales demócratas a favor de la publicación del video del ataque del 2 de septiembre. Fue el primero en lo que se ha convertido en una serie de ataques estadounidenses a embarcaciones cerca de Venezuela que, según el gobierno estadounidense, transportaban drogas. Al menos 87 personas han muerto en 22 ataques conocidos.

Pero Cotton, uno de los principales legisladores en las comisiones de seguridad nacional que fueron informadas el jueves por el almirante de la Marina que comanda esos ataques, está en desacuerdo con los demócratas sobre si el personal militar actuó legalmente al llevar a cabo un segundo ataque para matar a los dos sobrevivientes. Los otros nueve a bordo del bote también murieron.

"Creo que es realmente importante que este video se haga público. No se le escapa a nadie, por supuesto, que la interpretación del video... se dividió precisamente en líneas partidistas", dijo el representante de Connecticut Jim Himes, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Agregó que ha pasado "años viendo videos de acciones letales tomadas, a menudo en el contexto del terrorismo, y este video fue profundamente impactante".

Cuando se le preguntó a Trump el miércoles si publicará el video de ese ataque de seguimiento, dijo a los periodistas: "No sé qué incluyen, pero lo que sea que tengan, ciertamente lo publicaríamos. No hay problema". El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo en una entrevista con Fox News el sábado en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California que los funcionarios estaban revisando el video.

"Ese bote seguía siendo un objetivo válido", dijo Cotton, argumentando que publicar el video demostrará que los dos sobrevivientes del ataque inicial seguían siendo una amenaza.

"No es espeluznante. No lo encontré angustiante ni perturbador", dijo, explicando por qué no tiene problema con la publicación de todas las imágenes. "Se parece a cualquier número de docenas de ataques que hemos visto en jeeps y camionetas en el Oriente Medio a lo largo de los años".

Añadió que "no hay nada notable en ese video, en mi opinión".

Las sesiones clasificadas en el Capitolio se llevaron a cabo después que The Washington Post publicara que el almirante Frank "Mitch" Bradley había ordenado un ataque de seguimiento que mató a esos sobrevivientes, para cumplir con las demandas de Hegseth. Bradley dijo a los legisladores que no hubo una orden de "mátenlos a todos" de Hegseth, pero un video de toda la serie de ataques dejó a algunos legisladores con serias preguntas. Los expertos legales han dicho que matar a sobrevivientes de un ataque en el mar podría ser una violación de las leyes de la guerra militar.

El legislador Adam Smith de Washington, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y Himes están entre quienes han visto el video y cuestionaron la caracterización de Cotton.

"No tengo ninguna duda de que estos tipos estaban involucrados en el narcotráfico... Pero en esa instancia, estos tipos estaban a punto de morir", dijo Himes.

Smith añadió: "No parecía que estos dos sobrevivientes estuvieran en posición de continuar la lucha".

Himes afirmó que los legisladores son conscientes de la división partidista.

Algunos expertos legales han cuestionado que Estados Unidos esté en un conflicto armado oficial con Venezuela, planteando preguntas sobre la legalidad de usar personal militar estadounidense para lo que equivaldrá a actividades de aplicación de la ley que requieren debido proceso.

Otros expertos han dicho que, independientemente de los términos de compromiso, el derecho internacional no permite más ataques a sobrevivientes indefensos de un ataque anterior. Específicamente, los protocolos del Pentágono establecen que disparar contra náufragos es ilegal.

Ha habido preguntas y críticas sobre la misión planteadas por legisladores de ambos partidos en el Capitolio, con investigaciones en curso.

Bradley dijo a los legisladores en una sesión cerrada que ordenó el segundo ataque a los restos de un bote que transportaba cocaína porque se creía que fardos de la droga aún estaban en el casco de la embarcación.

Cotton dijo el domingo que las dos últimas víctimas "no estaban en un estado de naufragio" ni "flotando indefensas en el agua", sino que estaban "sentadas o de pie sobre un bote volcado". Debido a que "no estaban incapacitados", dijo, "ese bote, su carga... seguían siendo objetivos válidos".

Smith, quien vio el mismo video, dijo: "El bote estaba claramente incapacitado. Una pequeña porción de él permanecía volcada, la proa del bote. No tenían dispositivo de comunicación. Ciertamente, estaban desarmados".

