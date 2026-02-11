Senado da luz verde a reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas en México

Compartir en:









Con 103 votos a favor y 15 en contra, los senadores respaldaron el proyecto de reforma que propuso en diciembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum para acortar la jornada laboral, una medida que se estima beneficiará a 13,5 millones de trabajadores, que representan menos de la mitad de la población económicamente activa de México estimada en casi 62 millones de personas.

La reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados para la aprobación final.

De acuerdo con el texto aprobado por los congresistas, la reducción de la jornada laboral se dará de forma progresiva dos horas por año, a partir del 2027, hasta llegar a las 40 horas en el 2030.

El gobierno ha previsto que durante este año habrá un “período de adecuación” en el que las empresas y los trabajadores organizarán, planificarán y adaptarán sus procesos productivos para iniciar los cambios en 2027.

Asimismo, los congresistas establecieron un nuevo tope de tiempo de trabajo extraordinario de 12 horas a la semana distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y hasta cuatro días a la semana, y se prohibió que los menores de 18 años sean empleados en jornadas extraordinarias.

FUENTE: AP