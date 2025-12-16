americateve

Senado colombiano hunde por segunda vez la reforma a la salud de Petro

BOGOTÁ (AP) — El Senado colombiano hundió el martes por segunda vez la reforma de la salud que impulsó el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de transformar el sistema actual, al que considera inequitativo y ventajoso para los corruptos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una ceremonia que conmemora el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una ceremonia que conmemora el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)

La reforma fue archivada en una comisión del Senado por una mayoría de ocho votos contra cinco que pedían continuar con el debate de la iniciativa.

“Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, reprochó desde la red social X el ministro del interior, Armando Benedetti.

La discusión en el Congreso se dilató varios meses luego de que algunos congresistas pidieran que se aplazara la discusión hasta tanto decidieran sobre una reforma fiscal con la que el gobierno pretendía financiar parte de su presupuesto general del próximo año. La reforma fiscal fue rechazada hace una semana.

El gobierno argumenta que el actual sistema de salud, que rige desde 1993, no es equitativo porque al menos 600 municipios carecen de puestos de salud en su zona rural, mientras que en las grandes ciudades hay clínicas de alto nivel.

Petro también ha señalado que las empresas prestadoras de salud son manejadas por “empresarios corruptos”, por lo que ha pretendido reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud.

FUENTE: AP

