americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Senado argentino debate proyecto de Milei que baja a 14 años la edad de imputabilidad

BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino debatía el viernes un proyecto del presidente Javier Milei que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como el homicidio, su medida más defendida en materia de seguridad ante una sociedad conmocionada desde hace unos años por la violencia de los delincuentes juveniles.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de febrero, establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para quienes cometan asesinatos u otros delitos graves como abuso sexual y secuestro.

“Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, comentó Milei sobre el proyecto de Régimen Penal Juvenil que pretende reemplazar al de 1980.

Entre sus principales oponentes están el peronismo, la principal fuerza de la oposición, y los partidos de izquierda, que acusan al mandatario de ultraderecha de fomentar el poder punitivo del Estado con legislaciones que no logran la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos.

Legisladores peronistas han reconocido que el régimen actual es “vetusto”, pero calificaron la iniciativa oficial como “a la derecha” de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983.

El oficialismo, en cambio, sostiene que durante el proceso penal el menor gozará de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Estamos frente a una jornada histórica, nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos a reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es sólo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”, dijo el senador de la oficialista La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita.

El proyecto prevé que, en los casos de delitos que contemplen penas de 3 a 10 años de prisión que no incluyan muerte o lesiones graves físicas o psíquicas sobre las personas, se podría aplicar una serie de castigos antes de llegar a la privación de la libertad, como amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima; prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.

Contempla también la celeridad procesal, el carácter reservado del proceso, la privación de la libertad solo por causas fundadas y ante la existencia de riesgos procesales, la prohibición de alojamiento junto a personas mayores de edad y la tutela de instituciones especializadas.

Varios casos de asesinatos atribuidos a adolescentes han conmocionado últimamente a la sociedad. En 2024, Bruno Bussanich, empleado en una gasolinera, fue asesinado por un menor de 15 años en una ola de ataques narco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado de más de 20 puñaladas por tres menores en diciembre en ese mismo distrito.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter