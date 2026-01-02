Semenyo jugará con el Bournemouth ante el Arsenal a pesar de interés del City

Compartir en:









Michael Kayode del Brentford pelea por el balón con Antoine Semenyo del Bournemouth en la Liga Premier el sábado 27 de diciembre del 2025. (Jordan Pettitt/PA via AP) AP

El viernes, el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, afirmó en una conferencia de prensa que "Sí, Antoine va a jugar".

El internacional ghanés es el tercero en la tabla de goleadores de la Liga Premier esta temporada, con sus nueve goles solo por detrás de Erling Haaland (19) e Igor Thiago del Brentford (11).

Los Cherries recibirán al Arsenal y luego al Tottenham a mitad de semana.

“La idea al menos es que esté disponible en estos dos partidos en casa”, expresó Iraola. “Espero que pueda estar aquí más tiempo, pero no sé qué va a pasar”.

Iraola no negó los informes de que un movimiento está cerca.

"No hay nada firmado", manifestó. "Seguro que hay conversaciones. Entiendo mucho el ruido alrededor, pero no hay nada firmado. Antoine es nuestro jugador".

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP