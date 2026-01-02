americateve

Semenyo jugará con el Bournemouth ante el Arsenal a pesar de interés del City

BOURNEMOUTH, Inglaterra (AP) — El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, podría jugar contra el Arsenal el sábado a pesar de los informes que lo vinculan con un inminente traspaso al Manchester City.

Michael Kayode del Brentford pelea por el balón con Antoine Semenyo del Bournemouth en la Liga Premier el sábado 27 de diciembre del 2025. (Jordan Pettitt/PA via AP)
Michael Kayode del Brentford pelea por el balón con Antoine Semenyo del Bournemouth en la Liga Premier el sábado 27 de diciembre del 2025. (Jordan Pettitt/PA via AP) AP

El viernes, el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, afirmó en una conferencia de prensa que "Sí, Antoine va a jugar".

El internacional ghanés es el tercero en la tabla de goleadores de la Liga Premier esta temporada, con sus nueve goles solo por detrás de Erling Haaland (19) e Igor Thiago del Brentford (11).

Los Cherries recibirán al Arsenal y luego al Tottenham a mitad de semana.

“La idea al menos es que esté disponible en estos dos partidos en casa”, expresó Iraola. “Espero que pueda estar aquí más tiempo, pero no sé qué va a pasar”.

Iraola no negó los informes de que un movimiento está cerca.

"No hay nada firmado", manifestó. "Seguro que hay conversaciones. Entiendo mucho el ruido alrededor, pero no hay nada firmado. Antoine es nuestro jugador".

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

