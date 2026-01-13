americateve

Semenyo anota de nuevo y el Man City vence 2-0 al Newcastle en semifinal de la Copa de la Liga

El nuevo fichaje del Manchester City, Antoine Semenyo, anotó su segundo gol en igual número de partidos y el equipo de Pep Guardiola se acercó a la final de la Copa de la Liga Inglesa con una victoria el martes 2-0 sobre el Newcastle.

Antoine Semenyo del Manchester City celebra tras anotar un gol que posteriormente fue anulado en el encuentro de la Copa de Liga inglesa ante el Newcastle el martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Antoine Semenyo del Manchester City celebra tras anotar un gol que posteriormente fue anulado en el encuentro de la Copa de Liga inglesa ante el Newcastle el martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)

El delantero, que se unió al City desde el Bournemouth por 87 millones de dólares la semana pasada, abrió el marcador en el partido de ida de la semifinal en St James' Park, antes de que el suplente Rayan Cherki anotara el segundo en el tiempo añadido.

Semenyo también anotó en su debut en la goleada 10-1 sobre el Exeter en la Copa FA el fin de semana. Y podría haber sido una mejor noche para el internacional ghanés, quien vio cómo un gol brillantemente ejecutado de tacón fue anulado por un fuera de juego marginal.

Semenyo, de 26 años, ya ha rendido frutas para el City después de establecerse como uno de los talentos principales de la Liga Premier con el Bournemouth. Anotó diez goles para los Cherries esta temporada.

Ha añadido otra dimensión al ataque del City mientras Guardiola apunta a cuatro trofeos esta temporada.

La Copa de la Liga podría ser el primero de esos, con el City manteniendo una ventaja de dos goles contra el actual campeón Newcastle de cara al partido de vuelta el próximo mes en su estadio Etihad.

