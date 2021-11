Muere un niño cubano en la Selva del Darién

Pero dicho "corredor humanitario no existe", dijo a DIARIO DE CUBA un habitante de Acandí que pidió mantenerse en el anonimato.

Brayan, su padre y su hermana "se fueron muy tristes por la falta de apoyo a su drama, y temerosos". Los sobrevivientes del naufragio "habían sido amenazados por los coyotes (traficantes de personas)", explicó el vecino de Acandí. "Mire, lo único que hizo esa comisión, fue conseguir que los llevaran gratis por la ruta. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo habló con el jefe de los guías para que nos les cobrara. Cuando los vi salir, me dije 'los lanzaron a una muerte segura', y no me equivoqué", añadió.

https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1457326484545212420 1/3 Solicitamos enfáticamente y una vez más, que se establezca ruta humanitaria para los migrantes entre #Colombia y #Panamá, luego de la muerte de un niño cubano de 14 años, al parecer por infarto, cuando intentaba atravesar el Tapón del Darién con su familia. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 7, 2021

DIARIO DE CUBA pudo corroborar las amenazas a los sobrevivientes del naufragio. En una carta conjunta, los defensores del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, y de Panamá, Eduardo Leblanc, alertaron sobre la situación a las cancillerías de ambos países.

"Nos han dicho que temen por su seguridad porque han dado información a las autoridades sobre los traficantes ilegales responsables de la embarcación. Además, no están en las mejores condiciones para continuar su camino, a pesar de que siguen con el sueño de llegar al destino que han soñado desde que arrancaron sus travesías", dijeron. Según la misma carta, con fecha de 20 de octubre, los sobrevivientes permanecían en Acandí "con el acompañamiento humanitario".

La misiva también solicitó la creación de un puente humanitario para los 21 sobrevivientes. De no ser así, que se "les permita un transporte por vía marítima hasta el puerto en Panamá, para poder continuar con su camino sin tener que pasar por las dificultades y exigencias que implica la travesía por los caminos del Darién", pidieron las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá.

La localidad de Acandí está consternada por el fallecimiento de Brayan. "Se había ganado el cariño de todos", dijeron vecinos. El obispo Hugo Torres informó a DIARIO DE CUBA que está a la espera del cuerpo del niño para darle cristiana sepultura. El traslado se ha dificultado por las lluvias y crecidas de ríos en la zona.

Los habitantes de Acandí esperan que al padre y la hermana de Brayan se les brinde una ayuda humanitaria que ponga fin al drama de esta familia, que no soporta más desgracias.

Una de las últimas publicaciones de Lisandra Bravo Alarcón en su página en Facebook fue el 11 de septiembre. Entre corazones negros, escribió: "Hola, buenas tardes, ¿alguien sabe si las lanchas están funcionando?".